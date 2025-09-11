Truckförare till kund i Motala
Om företaget Vår kund är ett industriföretag med verksamhet i Motala. De utvecklar och tillverkar högkvalitativa produkter till kunder inom bland annat fordonsindustrin och har ett starkt fokus på kvalitet, leveranssäkerhet och långsiktiga kundrelationer. Här blir du del av en arbetsplats med korta beslutsvägar, nära samarbete mellan avdelningarna och en kultur där engagemang och flexibilitet värderas högt.
Dina arbetsuppgifter I rollen som truckförare kommer du att arbeta med godsmottagning, märkning av pallar, utplock och rapportering i företagets system (bl.a. Jeeves). Du ansvarar för att produkter hanteras korrekt och hamnar på rätt plats.
Du ser till att monteringen får rätt material i tid för att bibehålla ett bra produktionsflöde. Arbetet omfattar även kittning, uppmärkning av pallar, lastning samt löpande kontroll av leveranser.
Du blir en viktig del i ett team på totalt tre personer som samarbetar i utlastningen. Arbetet sker på dagtid.
Här får du en roll där du både bidrar till ett smidigt produktionsflöde och blir en viktig länk mellan logistik och montering.
Din profil Vi söker dig som är:
Noggrann, ansvarstagande och flexibel
Samarbetsvillig och serviceinriktad
Driven, hjälpsam och lösningsorienterad
Kvalifikationer
Truckkort för ledstaplare och motvikt
Erfarenhet av logistik- eller truckarbete
Ansökningsförfarande Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Malin Åkerblom, malin.akerblom@skill.se Ersättning
