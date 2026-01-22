Truckförare till kund i Jönköping | Heltid
Är du en erfaren truckförare med B3- och B4-behörighet som trivs i en aktiv lager- och logistikmiljö? Vi på Manpower söker nu truckförare till ett konsultuppdrag i Jönköping där du blir en viktig del av logistikkedjan. Arbetet innefattar bland annat lastning, lossning och plock - ett perfekt uppdrag för dig som vill arbeta skift och bidra med din erfarenhet inom lagerarbete och truckkörning. Skicka in din ansökan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbetar på plats hos kunden i Jönköping.
Ort: Jönköping
Uppdragsstart: Omgående
Uppdragslängd: 6 månader visstidsanställning
Om jobbet som truckförare
Som truckförare kommer du att arbeta i kundens lager- och logistikverksamhet där ditt fokus ligger på att säkerställa ett effektivt och kvalitetssäkert godsflöde. Du använder främst truckar av typ B3 och B4 och arbetar i ett skiftgående upplägg. Rollen passar dig som är trygg i truckkörning, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och trivs i ett högt arbetstempo.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Lastning och lossning av gods
Plock och hantering av material
Körning av truckar - främst B3 och B4
Bidra till ett effektivt och säkert lagerflöde
Den vi söker
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av lagerarbete och som är trygg och säker i körning av trucktyperna B3 och B4. Du kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift, och bidrar till en positiv och strukturerad arbetsmiljö. Du trivs med att arbeta skift och har en ansvarstagande, noggrann och samarbetsinriktad attityd.
Krav för tjänsten:
Tidigare erfarenhet från lagerarbete
Truckkort med behörighet för B3 och B4
Flytande svenska i tal och skrift
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Hanna Hausmanis via e-post: hanna.hausmanis@manpower.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
