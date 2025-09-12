Truckförare till kund i Halmstad
2025-09-12
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Malmö och Kristianstad. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 450 miljoner 2024 med fler än 1000 anställda

Om tjänsten
Vi söker flera erfarna och ansvarsfulla truckförare för ett heltidsuppdrag till en av våra kunder i Halmstad, för rätt person kan tjänsten leda till att kunden tar över anställningen. Kunden har ett behov av flera truckförare som har god vana att köra motviktstruck med långt gods. Arbete med travers sker också. Arbetstiderna är skift men även helgarbete kan förekomma. Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att lasta och lossa gods, orderplock på kundens lager samt interntransport av stålrör. Du använder truck och travers till din hjälp. Allt arbete återrapporteras i affärssystemet SAP. Vi tillämpar arbetsrotation för ett hållbart arbete. Vi letar efter dig som har erfarenhet av lagerarbete inom industrin samt mycket god vana av att köra motviktstruck, gärna långt gods, då vi hanterar långa längder, ofta över 6 meter. Som person är du noggrann samt har lätt för att samarbeta med andra. Vi ser att du har en positiv inställning till att lära nytt och att du är nyfiken på teknik, i kombination med en trevlig personlighet. Arbetet sker stundtals under högt tempo och med viktiga deadlines, varför du måste vara stresstålig utan att tappa fokus på säkerhet och servicenivå. Vi söker dig som gillar att lära mer, har ett engagemang och en egen drivkraft, är du sedan nyfiken, öppen och gillar att vara en viktig kugge i ett team kan du vara den vi söker.
Orderplock
Lasta och lossa
Sedvanligt lagerarbete med erfarenhet av truck
Inleverans
Traverskörning
Profil & bakgrund
Som person tror vi att du är ansvarsfull och noggrann. Vi letar efter dig som vill utvecklas och vill stanna kvar långsiktigt hos kunden. Vi ser gärna att du har en god samarbetsförmåga och kan arbeta i ett högt tempo. Du behöver vara väldigt flexibel eftersom arbetsuppgifterna kan variera. Vi letar efter dig som har en glad och positiv inställning till arbete och kollegor. Kunden värderar engagemang och närvaro väldigt högt!Kvalifikationer
Truckkort A1-4 och B1-4
Tidigare lagererfarenhet och god vana av motviktstruck
Traverskort är meriterande
God datavana
B-körkort och bil
Urval sker löpande, skicka in din ansökan redan idag.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 559196-2211), https://www.boxflow.com/ Arbetsplats
Boxflow Kontakt
Oskar Ekstrand
oskar.ekstrand@boxflow.com
