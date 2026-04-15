Truckförare till Kopparbergs bryggeri
Vi söker nu engagerade truckförare för ett sommaruppdrag åt vår kund Kopparbergs bryggeri. Där blir du en del av ett team som hanterar logistik under högsäsong, med fokus på effektivitet och noggrannhet i en fartfylld miljö.Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
I rollen som truckförare kommer du att spela en central roll i logistikhanteringen under en intensiv högsäsong. Du kommer att arbeta i ett team med att säkerställa smidiga flöden av gods, vilket kräver både snabbhet och precision.
Du kommer att arbeta skiftgång med en ordentlig introduktion under våren för att vara upplärd inför sommaren, med det sagt ska du vara tillgänglig för att arbeta heltid även under våren.Dina arbetsuppgifter
Truckkörning och lagerhantering i högt tempo där arbetet innefattar att köra motviktstruck vid lossning och lastning av gods. Arbetet innebär även att hantera gods med handscanner samt att arbeta i systemet M3 via en surfplatta i trucken. Rollen bidrar till att säkerställa en effektiv och välfungerande logistikkedja.
Vi söker dig som
Innehar B-körkort
Innehar Truckkort A1-4 & B1-B4
Har erfarenhet av lagerarbete
Har förmåga att följa regler och hygienföreskrifter
Kan uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att köra motviktstruck
God datorvana (system M3, handscanner, surfplatta)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vara stresstålig och kunna arbeta i ett högt tempo. Du behöver vara ordningsam och ansvarstagande i ditt arbete och i samarbetet med kollegor. Rollen kräver också en vilja att lära sig nya saker och att ta ansvar i det dagliga arbetet. Dessutom är ärlighet och uppmärksamhet på avvikelser viktiga egenskaper för att bidra till en säker och effektiv arbetsmiljö.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "DSOH0M". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
702 32 ÖREBRO Körkort
