Truckförare till Kito Crosby
Gunnebo Industries i Växjö söker nu en serviceinriktad och kommunikativ lagspelare som vill förstärka teamet på logistikavdelningen. Du påbörjar din anställning på Montico med goda chanser för övergång till kund.
Arbetstiderna är tvåskift. Tillträde är omgående eller enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi söker dig som
Vi söker dig som har arbetat med denna typ av arbetsuppgifter tidigare och har en dokumenterad vana av att köra trucktyperna A1-A4 samt B1-B4. Vidare har du gedigen datavana där du har jobbat i affärssystem.
Som person är du noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten. Vidare är du initiativtagande, serviceinriktad och har en god kommunikativ förmåga. Du behärskar både det engelska och det svenska språket både i tal och skrift.
Du delar Monticos värdegrund, vilken består i respektfullt bemötande, samt att alltid leverera minst vad kunden efterfrågar.
Passar du in på ovanstående och vill anta utmaningen? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
