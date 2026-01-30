Truckförare till Imazo i Vara
2026-01-30
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Vara
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige
Just nu söker vår kund Imazo en noggrann och ansvarstagande person för ett spännande deltidsuppdrag. Tjänsten passar dig som är studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %.
Som lagermedarbetare kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa att tillbehören hanteras och levereras på ett effektivt och noggrant sätt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Plockning och packning av varor
Lagerhantering och inventering
Kontroll av inkommande och utgående leveranser
Truckkörning
Rollen som lagermedarbetare passar dig som är student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% och vill arbeta extra. Vi ser gärna att du har en flexibel tillgänglighet och kan hoppa in med kort varsel när det behövs.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och stresstålig. Du är en person som trivs med att hålla ett högt tempo och är flexibel när det behövs.
Krav för tjänsten:
Du är tillgänglig för att arbeta 2-3 dagar i veckan
Truckkort och körvana
Du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
