Truckförare till höstens industriuppdrag
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Lagerjobb / Mora Visa alla lagerjobb i Mora
2025-11-10
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi arbetar med rekrytering och bemanning men vi brukar säga att vi är i "bättre framtidsbranschen" - för vi vill vara en kraftkälla för företag och människor som vill utvecklas. Vårt erbjudande är träffsäker matchning mellan företagens behov och medarbetarnas kvaliteter, oavsett om det handlar om jobb i industri- eller tjänstesektorn, inom skolvärlden eller i olika integrationsprojekt. Vi tror på människor och vi vet att rätt människa på rätt plats gör skillnad. Därför är det viktigt för oss att ha koll på varje marknad, varje företag och varje medarbetare. Och därför är det viktigt för oss med en stark lokal närvaro. Du möter oss i tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr.
Hösten närmar sig - och med den nya möjligheter! Som konsult hos Clockwork får du chansen att utvecklas i en spännande roll hos någon av våra kunder i Mora med omnejd. Vi erbjuder dig en trygg och attraktiv anställning där du får möjlighet att bygga ett starkt kontaktnät och ta nästa steg i din karriär. Hos oss får du marknadsmässig lön, övertidsersättning, tjänstepension, försäkringar enligt kollektivavtal, friskvårdsbidrag och semester - allt för att du ska trivas både på och utanför jobbet. Vi söker dig som, liksom vi, drivs av glädje, engagemang och affärsmässighet.Arbetsuppgifter
Inför hösten söker vi nu truckförare till kommande uppdrag i Mora! I rollen kommer du att spela en viktig roll i det dagliga logistikarbetet - från att hantera och förbereda produkter för leverans till att säkerställa ett effektivt flöde. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av truckkörning, orderplock, packning samt montering. Arbetsmiljön är varierad och stundtals fysiskt krävande, så du bör inte vara rädd för att ta i.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet från industrin eller ett genuint intresse för branschen. Du har giltigt truckkort A + B samt B-körkort. Har du dessutom erfarenhet eller behörighet för hjullastare eller travers är det ett stort plus. För att lyckas i rollen tror vi att du är en lagspelare som gillar att samarbeta, samtidigt som du har förmågan att ta eget ansvar och arbeta självständigt. Du är noggrann, strukturerad och trivs i ett högt tempo. Flexibilitet, driv och en positiv inställning är egenskaper vi värdesätter högt.
Välkommen till Clockwork - där du gör skillnad, varje dag.Så ansöker du
Är det dig vi söker? Då ser vi fram emot att läsa din ansökan! Sök tjänsten via vår hemsida www.clockworkpeople.se
För vidare frågor kontakta Lydia Davidsson, Konsultchef.
