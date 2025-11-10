Truckförare till företag i Strängnäs
Fordonsakademin Sverige AB / Lagerjobb / Strängnäs
Har du truckkort samt en god truckvana?
Då kanske du är rätt person för oss! Vi söker just nu ett flertal truckförare till våra kunder i Strängnäs.Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Som truckförare kommer du att arbeta med att köra truck för att lasta, lossa och transportera varor. Du ansvarar även för att plocka och packa order enligt kundbeställningar. I rollen ingår också att säkerställa att gods hanteras på ett säkert och korrekt sätt samt att bidra till ordning och reda på lagret. Kvalifikationer
• Truckkort (A och/eller B).
• Erfarenhet av truckkörning och lagerarbete är meriterande.
• Noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten.
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team. Så ansöker du
På grund av högt tryck i ansökningen undanbedes samtal & mailförfrågningar till denna tjänst. Vi behandlar ansökningarna löpande och våra rekryterare för tjänsten kommer att kontakta dig ifall du är aktuell. Tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://fordonsakademin.se/ Arbetsplats
Fordonsakademin Kontakt
Marco Guerra marco.guerra@fordonsakademin.se 070-376 04 06 Jobbnummer
9597961