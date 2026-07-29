Truckförare till fordonsindustrin
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2026-07-29
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Om Tjänsten
Som truckförare ansvarar du för att materialflöden fungerar smidigt, från inleverans till produktion. Du arbetar med lastning, lossning, materialhantering och lagerarbete i stora flöden. Arbetet sker i ett högt tempo där säkerhet alltid står i fokus. Du blir en del av ett team där man samarbetar tätt, stöttar varandra och hela tiden strävar efter att förbättra arbetssätt och flöden.
Här värdesätts idéer och initiativ, oavsett var i organisationen de kommer ifrån – och du får möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat. Dessutom finns goda möjligheter att utvecklas för dig som vill ta nästa steg i din karriär.
Tjänsten är på heltid och innebär en 6 månaders visstidsanställning där du arbetar antingen ständig dagtid eller ständig kvällstid. Förväntat startdatum är från vecka 34 – 41. Intervjuer sker löpande under sommaren och hösten.
En vanlig dag på jobbet i rollen som truckförare
Som truckförare startar du dagen tillsammans med dina kollegor där ni går igenom dagens leveranser och prioriteringar. Under passet kör du truck och ser till att rätt material finns på rätt plats i rätt tid. Det kan handla om att lasta av inkommande gods, fylla på produktionslinjen eller organisera lagret för ett effektivare flöde. Tempot är stundtals högt – men du behåller lugnet, arbetar säkert och vet att du alltid har ditt team nära till hands. Ni kommunicerar, hjälper varandra och löser utmaningar tillsammans. När dagen är slut har du varit en avgörande del i att produktionen har kunnat rulla på utan avbrott.
Om dig
Du är ansvarstagande, noggrann och trivs i en roll där du får kombinera självständigt arbete med lagerarbete. Du kanske har erfarenhet som truckförare – eller så är du redo att växa vidare i rollen. Det viktigaste för oss är din inställning, din vilja att bidra och din förmåga att samarbeta.
Vi vet att kompetens kan se olika ut och vi välkomnar olika bakgrunder och arbetslivserfarenheter. Kanske har du inte sett dig själv i den här typen av roll tidigare, men känner att den passar dig? Då vill vi uppmuntra dig att söka. Hos Adecco värdesätter vi jämställdhet och mångfald och arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmarknad. Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter där vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
En bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i rekryteringsprocessen.
Krav för tjänsten
• Godkända gymnasiebetyg i matematik 1, svenska 1 och engelska 5
• Truckkort A1-A4, B1-B4 och D1 (Utfärdat senast 2023 eller vara villig att uppdatera truckkortet på egen bekostnad).
• B-körkort
• God samarbetsförmåga
• Noggrann i ditt arbete
• God förmåga i det svenska språket i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av truckkörning eller liknande industriarbete
• Utbildning inom fordonsprogrammet eller liknande
• Tidigare erfarenhet av att arbeta i högt tempo
Kontaktuppgifter
Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare Alicia Ambroz via alicia.ambroz@adecco.se
Har du frågor gällande ansökan eller registrering, kontakta vår support via info@adecco.se
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Torggatan 6 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Alicia Ambroz alicia.ambroz@adecco.se Jobbnummer
10015544