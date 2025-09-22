Truckförare till fordonsindustrin
Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Vi söker en noggrann och dedikerad truckförare till vår kund inom fordonsindustrin i Göteborg. I rollen arbetar du med lastning och lossning av lastbilar samt truckkörning inne i fabriken för att leverera material till linen. Arbetsplatsen präglas av högt tempo, samarbete och kvalitetstänk, och vi söker dig som trivs med fysiskt arbete och lagarbete. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men vi välkomnar alla att söka oavsett bakgrund. Tjänsten är på heltid och innebär en 6 månaders visstidsanställning. Därefter finns det eventuellt möjlighet till förlängning.
Observera att en bakgrundskontroll kommer att utföras innan eventuell anställning.
Om Dig
Till denna tjänst söker vi dig som är en driven och ansvarsfull lagspelare. Vidare är du en person som är noggrann och ansvarsfull truckförare. Det är viktigt att du talar och skriver svenska utan hinder. Vår kund söker truckförare som har ett truckkort utfärdat senast 2023 med samtliga behörigheter på A1-A4, B1-B4 och D1. Tidigare erfarenhet som truckförare ser vi som meriterande. Vi ser gärna att du är en positiv lagspelare som arbetar på ett noggrant, produktivt och säkert sätt. Är du dessutom flexibel, punktlig och social kommer du att passa alldeles utmärkt här. Vi på Adecco värderar jämställdhet och mångfald högt, vi ser därför positivt på sökande av olika kön och bakgrund.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet!
Krav för tjänsten är:
• Godkända gymnasiebetyg i matematik, svenska och engelska
• Truckkort A1-A4 + B1-B4 + D1 (utfärdat senast under 2023)
• B-körkort
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av truckkörning eller motsvarande erfarenhet
Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten? Kontakta vår ansvariga rekryterare Elsa Khan via elsa.khan@adecco,se
Om du har frågor angående registering, vänligen kontakta vår support via info@adecco.se
