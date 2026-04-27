Truckförare till fabrik i Bålsta - Heltid
Är du en erfaren och säker truckförare som vill arbeta på en modern fabrik i Bålsta? Vi söker nu engagerade personer för heltidstjänster via Simplex Bemanning.
Beskrivning av arbetsrollen
Som truckförare på fabriken i Bålsta blir du en viktig del i produktionens och logistikkedjans dagliga arbete. Du ansvarar för säker och effektiv hantering av material och produkter mellan lager, produktion och lastkaj. Arbetet utförs i skift och kräver noggrannhet, samarbetsvilja och fokus på säkerhet.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Transportera material och färdiga produkter med olika trucktyper inom anläggningen
Lastning och lossning vid lastkaj samt stöd till produktion vid materialpåfyllnad
Registrera och skanna gods vid mottagning och leverans
Utföra daglig kontroll och enklare underhåll av truckar
Samarbeta med kollegor för att säkerställa effektiva flöden och hög kvalitetProfil
Vi söker dig som är trygg i truckkörning, ansvarstagande och van att arbeta i högt tempo. Du är lösningsorienterad, har god samarbetsförmåga och följer säkerhetsrutiner. Det är viktigt att du kan hålla kvalitet under tidspress och kommunicera tydligt med teamet.
Kvalifikationer och krav
Giltigt truckkort A1-4, B1-6
Erfarenhet av truckkörning i lager- eller produktionsmiljö
Körkort B är meriterande/önskvärt
Förmåga att arbeta i skift och vara flexibel vid behov
Grundläggande kunskaper i svenska och/eller engelska för säker kommunikation
Meriterande
Erfarenhet av att köra skjutstativstruck och motviktstruck
Erfarenhet från industriproduktion eller kvalitetsstyrda miljöer
Tidigare arbete i system för skanning och lagerhantering
Arbetstider och plats
Plats: Bålsta
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Skift, enligt verksamhetens behov (dag-, kvälls- eller tvåskift kan förekomma)
Om Simplex
Simplex Bemanning är ett personligt bemannings- och rekryteringsföretag med fokus på logistik och produktion. Vi matchar rätt kompetens med rätt arbetsplats och erbjuder stöd, tydlig introduktion och uppföljning under hela anställningen. Genom oss får du en trygg anställning och möjlighet att utvecklas i rollen.
Välkommen att söka om du vill vara en del av ett engagerat team i Bålsta - vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://simplexbemanning.se
746 33 BÅLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort.
