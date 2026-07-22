Truckförare Till Dfds I Jönköping
Dfds Professionals AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-07-22
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Om kundföretaget
Vi söker en flexibel och mångsidig person till vår verksamhet i Jönköping. DFDS kännetecknas av en stark laganda och en positiv företagskultur där laget alltid går före jaget. Här blir du en del av ett mindre, sammansvetsat team bestående av erfarna och skickliga truckförare – och nu söker de sin nästa stjärna att välkomna till gänget.
Du som söker bör ha gedigen erfarenhet av att köra skjutstativtruck och känna dig trygg i att arbeta med den i det dagliga arbetet. Det är dessutom meriterande om du har erfarenhet av att hantera solpaneler eller liknande ömtåligt gods.
Arbetstiderna är dagtidPubliceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Truckkörning - Skjutstativ
Arbeta med plockning och packning av produkter
Använda lagersystem, såsom Ongoing
Delta i förbättringsarbete och kompetensutveckling inom
Om dig
Initiativtagande och kommer gärna med egna idéer
Ödmjuk, lyhörd och flexibel
Förmåga att arbeta självständigt
Ansvarstagande
Krav för tjänsten
Har erfarenhet av truckkörning med betoning på skjutstativ
Har erfarenhet av lagerarbete
Erfarenhet av orderplockning
Har grundläggande IT-kunskaper och kan hantera VMS-system.
Som en extra förmån erbjuder företaget tillgång till ett gym som alla medarbetare kan använda.
Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap.
Sökord DFDS | Jönköping| Transport | Logistik | Skjutstativ| Lagerarbete | Truckkörning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8107264-2111263". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dfds Professionals AB
(org.nr 559262-2996), https://dfdsprofessionals.teamtailor.com
Södra Stigamo (visa karta
)
555 92 JÖNKÖPING Arbetsplats
Dfds Professionals Jobbnummer
10009042