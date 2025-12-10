Truckförare till brädgård
A-Staffing Sweden AB / Lagerjobb / Ale Visa alla lagerjobb i Ale
2025-12-10
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Staffing Sweden AB i Ale
, Trollhättan
, Kungälv
, Borås
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Om Jobbet
Vi söker en engagerad och pålitlig truckförare/medarbetare till brädgården på ett byggvaruhus. Tjänsten är på heltid, inledningsvis två månader (sjukvikariat). Arbetsplatsen ligger i Älvängen, Ale kommun.Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med truckkörning för att lossa och lasta lastbilar, fylla på material i lagret och hjälpa kunder att lasta på släp. Rollen innebär kundservice där du plockar ihop byggmaterial och ger vägledning i kundernas projekt. Kapning av trä förekommer liksom uppackning och packning av material. Arbetet är omväxlande och kan periodvis vara fysiskt krävande.
Utbildning och Intyg
Truckkort B1 och körkort B är ett krav. För att kunna ge service till kunderna behöver du behärska både svenska och engelska språket. Vi ser gärna att du har gått byggprogrammet på gymnasiet.Erfarenheter
Arbetet kräver att du har erfarenhet av köra motviktstruck yrkesmässigt. Kunskap om byggmaterial är en förutsättning för att kunna ge råd till kunderna. Har du tidigare erfarenhet från arbete specifikt på byggvaruhandel är det självklart meriterande.
Personliga kvalifikationer
Du är serviceinriktad och trivs med att möta kunder. Du har en positiv inställning, är hjälpsam och flexibel i ett omväxlande arbete. Du är noggrann, ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i team. Arbetet kräver att du är stresstålig och har god fysik eftersom det förekommer tyngre lyft.Så ansöker du
Du ansöker till tjänsten via länk till annonsen.
Startdatum
Under v.2, år 2026
Uppdragslängd
2 månader med chans till förlängningOm företaget
A-Staffing är auktoriserade inom bemanning samt medlemmar i Almega kompetensföretagen, Byggföretagen och Installatörsföretagen så du kan vara säker på att du alltid har rätt anställningsvillkor.
Som anställd på A-Staffing kan du räkna med vårt engagemang för dig, dina arbetsuppgifter och din arbetsmiljö. Vår prioritet är öppenhet och tillgänglighet samt din trivsel, hälsa och säkerhet. VI erbjuder all vår personal friskvårdsbidrag. Vi är även kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001.
A-Staffing levererar tjänster inom bygg-, anläggnings- och elteknikbranschen samt tillverkningsindustrin i södra och mellersta Sverige. A-Staffing hette tidigare VMP Group, men namnändrades under 2021. Inom kedjan verkar A-Staffing Sweden AB och A-Staffing Construction AB. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Staffing Sweden AB
(org.nr 556579-5332), https://www.astaffing.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9638312