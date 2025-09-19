Truckförare till ASM i Mjölby
2025-09-19
Vi söker en erfaren och flexibel truckförare med A-B truckkort. Vi ser gärna att du har B-körkort för bil också. Du kommer att arbeta med truckkörning både inom lagerområdet och på gården, samt lasta lastbilar.
Tjänsten är på heltid med start löpande och arbetet sker med start dagtid 06:48-16:00 (fredag till 15:00) sen kommer det gå över till tvåskift. Du kommer att vara en viktig del av teamet och bidra till att logistiken fungerar effektivt och smidigt på ASM.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av att köra motvikstruck och känner dig bekväm med att hantera den i olika miljöer. Du är flexibel, noggrann och har god arbetskapacitet. Eftersom arbetet är varierande och kan innebära både lagerarbete och lastning, behöver du vara självgående och ha förmåga att anpassa dig till olika uppgifter under arbetsdagen. Du ska också ha god fysik och trivas med att arbeta fysiskt.
Viktigt för tjänsten är
• Truckkort A, B1-B2
• Erfarenhet av att köra motvikstruck
• B-körkort
• Svenska i tal och skrift.
Urvalet sker löpande under ansökningstiden. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Marcus Björk via marcus.bjork@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business Manager
Marcus Björk 0736-84 70 36 Jobbnummer
9516762