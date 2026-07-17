Truckförare sommarjobb natt
B3 Personal AB / Lagerjobb / Gotland Visa alla lagerjobb i Gotland
2026-07-17
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Om rollen
Som truckförare på nattpass under sommarperioden blir du en viktig del av terminalens drift. Du arbetar i ett tempofyllt nattläge där noggrannhet, punktlighet och säker hantering av gods är avgörande. Rollen passar dig som är positiv, van vid truckkörning i lager- eller terminalmiljö och trivs med att arbeta självständigt såväl som i team under nattetid.Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Köra och hantera godset med olika trucktyper i terminal och lager
Mottagning, sortering och placering av gods enligt givna instruktioner
Plock och upplagring med fokus på effektivitet och minimerad felmarginal
Lasta och lossa fordon samt förbereda försändelser för vidare transport
Kontrollera antal, märkning och skador samt rapportera avvikelser
Följa säkerhetsrutiner, interna processer och hålla terminalområdet ordnat
Hålla tider noga och bidra till att nattens tidplaner följsProfil
Erfaren truckförare med giltigt truckkort och dokumenterad vana från gods, lager eller terminalarbete
Trivs att arbeta nattetid och är noggrann med att passa tider och schema
Positiv inställning, ansvarstagande och van att arbeta i högt tempo utan att tumma på kvaliteten
God kommunikationsförmåga på svenska i tal och skrift
Följer säkerhetsföreskrifter och har fokus på att förebygga skador och felhantering
Förmåga att arbeta självständigt och samarbeta med kollegor för att lösa praktiska utmaningar
Vi erbjuder
Ett nattuppdrag under sommaren med tydliga arbetsuppgifter och arbetsledning
Konkurrenskraftiga villkor och tydlig introduktion vid start
Arbete i en professionell terminal med fokus på säkerhet och ordning
Möjlighet till förlängning eller vidare uppdrag vid god matchning
Stöttning från kollegor och kontaktperson under hela uppdragetÖvrig information
Tjänsten är ett konsultuppdrag via B3 Personal med löpande urval. Ange i din ansökan din tillgänglighet för nattarbete under sommaren samt relevant erfarenhet och tidigare trucktyper du arbetat med. Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta oss.Så ansöker du
Skicka CV och en kort beskrivning av din tillgänglighet samt tidigare erfarenhet till B3 Personal. Urval sker löpande — skicka din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8080479-2104599". Arbetsgivare B3 Personal AB
(org.nr 556983-1752), https://b3personal-demo.teamtailor.com
Lundbygatan 3 (visa karta
)
621 41 VISBY Arbetsplats
B3 Personal Jobbnummer
10005070