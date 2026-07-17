Truckförare sommarjobb natt

B3 Personal AB / Lagerjobb / Gotland
2026-07-17


Visa alla lagerjobb i Gotland, Västervik, Valdemarsvik, Oskarshamn, Borgholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos B3 Personal AB i Gotland, Nynäshamn, Nyköping, Trosa, Kalmar eller i hela Sverige

Om rollen
Som truckförare på nattpass under sommarperioden blir du en viktig del av terminalens drift. Du arbetar i ett tempofyllt nattläge där noggrannhet, punktlighet och säker hantering av gods är avgörande. Rollen passar dig som är positiv, van vid truckkörning i lager- eller terminalmiljö och trivs med att arbeta självständigt såväl som i team under nattetid.

Publiceringsdatum
2026-07-17

Arbetsuppgifter
Köra och hantera godset med olika trucktyper i terminal och lager

Mottagning, sortering och placering av gods enligt givna instruktioner

Plock och upplagring med fokus på effektivitet och minimerad felmarginal

Lasta och lossa fordon samt förbereda försändelser för vidare transport

Kontrollera antal, märkning och skador samt rapportera avvikelser

Följa säkerhetsrutiner, interna processer och hålla terminalområdet ordnat

Hålla tider noga och bidra till att nattens tidplaner följs

Profil
Erfaren truckförare med giltigt truckkort och dokumenterad vana från gods, lager eller terminalarbete

Trivs att arbeta nattetid och är noggrann med att passa tider och schema

Positiv inställning, ansvarstagande och van att arbeta i högt tempo utan att tumma på kvaliteten

God kommunikationsförmåga på svenska i tal och skrift

Följer säkerhetsföreskrifter och har fokus på att förebygga skador och felhantering

Förmåga att arbeta självständigt och samarbeta med kollegor för att lösa praktiska utmaningar

Vi erbjuder
Ett nattuppdrag under sommaren med tydliga arbetsuppgifter och arbetsledning

Konkurrenskraftiga villkor och tydlig introduktion vid start

Arbete i en professionell terminal med fokus på säkerhet och ordning

Möjlighet till förlängning eller vidare uppdrag vid god matchning

Stöttning från kollegor och kontaktperson under hela uppdraget

Övrig information
Tjänsten är ett konsultuppdrag via B3 Personal med löpande urval. Ange i din ansökan din tillgänglighet för nattarbete under sommaren samt relevant erfarenhet och tidigare trucktyper du arbetat med. Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta oss.

Så ansöker du
Skicka CV och en kort beskrivning av din tillgänglighet samt tidigare erfarenhet till B3 Personal. Urval sker löpande — skicka din ansökan så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8080479-2104599".

Arbetsgivare
B3 Personal AB (org.nr 556983-1752), https://b3personal-demo.teamtailor.com
Lundbygatan 3 (visa karta)
621 41  VISBY

Arbetsplats
B3 Personal

Jobbnummer
10005070

Prenumerera på jobb från B3 Personal AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos B3 Personal AB: