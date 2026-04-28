Truckförare sommar
2026-04-28
Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Vi på Randstad söker truckförare för sommarvikariat hos vår samarbetspartner Bosch Rexroth i Mellansel. Vi tror att du har ett intresse för teknik, är händig och uppskattar att arbeta med varierande arbetsuppgifter. Utöver det är du mycket noggrann och utför ditt arbete med hög kvalitet. Du trivs med problemlösning och att arbeta flexibelt. Hägglunds är en del av Bosch Rexroth och har en historia som sträcker sig mer än 50 år bakåt i tiden. I dag är vårt företag en ledande tillverkare av hydrauliska drivsystem och lösningar. Kunderna återfinns inom branscher som bland annat återvinning, socker- och materialhanteringen. Hägglunds har sitt huvudkontor och huvudproduktion i Mellansel, strax utanför Örnsköldsvik. Här ryms alla funktioner under ett tak: Från utveckling och produktion till försäljning och service. Hägglunds har cirka 700 medarbetare runtom i världen, varav cirka 400 jobbar i Mellansel.
Hägglunds är på en spännande utvecklingsresa med höga mål för försäljning, lönsamhet och produktion. Vi kombinerar en familjär atmosfär och snabba beslutsvägar med de fördelar som kommer med att vara en del av en stor koncern, inklusive resurser och möjligheter för din personliga utveckling. Nöjda medarbetare är grundstenen i Hägglunds framgång, nu och i framtiden. Du ska kunna hitta balans och ha ett fungerande familjeliv, på en plats med fantastisk natur och en trygg närmiljö. Dessutom vill vi erbjuda jobb med en känsla av mening - att du jobbar med hållbara produkter som gör nytta i världen.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt att du har en bra samarbetsförmåga. På Randstad strävar vi efter att erbjuda dig en mängd karriärmöjligheter, så att du kan utveckla din kompetens och få ett välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Tjänsten är på heltid från juni 2026 till augusti 2026 (sommarvikariat). Det finns möjlighet att jobba både dagtid och 2-skift. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta Sandra Enbom, sandra.enbom@randstad.se
Ansvarsområden
Dina ansvarsområden kan inkludera:
Hantera artiklar i förrådet
Optimera lagerytorna
Godshantering
Paketera och leverera komponenter till monteringKvalifikationerKvalifikationer
Truckkort B2 - B5.
Förmåga att arbeta fysiskt.
Svenska obehindrat i tal och skrift
B-körkort
Tillgänglig mellan juni - augusti 2026
Meriterande:
Traverskort
Kunskap i SAP, särskilt WM-transaktioner.
HjullastarkortOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
895 40 MELLANSEL
