Truckförare sökes till Uppsala
Aura Personal AB / Lagerjobb / Uppsala Visa alla lagerjobb i Uppsala
2025-10-01
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Är du en strukturerad och driven person med intresse för lagerarbete? Nu söker vi lagermedarbetare till vår kund för en intensiv och spännande däcksäsong. Här får du chansen att bli en nyckelperson i arbetet med att hantera däck och säkerställa en smidig process för däckbyten!Publiceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
Som lagermedarbetare kommer du att:
• Hantera och transportera däck i lagret med hjälp av truck.
• Tvätta däck med specialutrustning för att hålla dem i toppskick.
• Organisera och strukturera lagret för att underlätta för skiftbytare och kunder.
Det är en roll med högt tempo och fokus på detaljer, där du blir en viktig del av lagrets framgång under en intensiv period.
Vi söker dig som
• Har truckkort.
• Har god fysisk styrka och uthållighet för att klara av arbetsuppgifterna.
• Behärskar svenska både i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har:
• B-körkort.
• Tidigare erfarenhet av truckkörning och arbete i däcklager.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att utveckla dina färdigheter inom lager och logistik. Här får du arbeta i en engagerad och sammansvetsad arbetsgrupp som värdesätter kvalitet och effektivitet.Om företaget
Aura Personal är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kompetenta rekryterare som totalt har över 20 års erfarenhet av bemannings- och rekryteringsarbete. Ett nytänkande, lösningsorienterat och effektivt arbetssätt har gjort att vi under kort tid blivit framgångsrika i vårt arbete. Vi tror på flexibla bemanningslösningar utefter varje kunds respektive behov och värdesätter transparent kommunikation med såväl kund som kandidat. Som kandidat eller medarbetare hos oss blir du en viktig del av vår verksamhet. Vi ser fram emot din ansökan!
Sökord: lagerarbete, truckkörning, däcklager, logistik. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "426". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/ Jobbnummer
9535138