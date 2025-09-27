Truckförare sökes till Nässjö
Uniflex AB / Lagerjobb / Nässjö Visa alla lagerjobb i Nässjö
2025-09-27
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Nässjö
, Eksjö
, Sävsjö
, Jönköping
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Vi söker dig som har erfarenhet av att köra truck i lagerPubliceringsdatum2025-09-27Om tjänsten
Du kommer i första hand att köra motvikt- och skjutstativtruck. Vi ser att du har gedigen erfarenhet av detta och känner dig trygg i din körning. Det kommer även att förekomma vissa tyngre lyft så vi ser gärna att du har god fysik. Kvalifikationer
• 18 år
• Truckkort A1-A4 samt B1- B3
• Erfarenhet av att köra motvikt- (B1) och skjutstativstruck - (B3)
• Körkort och tillgång till bil
• Svenska i tal och skrift
• God datorvana
Tjänsten börjar på dagtid men skift förekommer.
Start omgående.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I den här rollen kommer du främst att arbeta med att köra truck. Det förekommer även andra arbetsuppgifter som bland annat, sortera, lagra varor och leveranser i rätt hyllor och stallage, samt hantera lastning och lossning vid inkommande och utgående leveranser.
OBS! För att klara av dina dagliga arbetsuppgifter måste du ha erfarenhet av att köra motvikts- och skjutstativstruck.
Vem är du?
Vi söker dig som vill arbeta som truckförare. Du trivs med fysiskt tungt arbete och är inte rädd att ta i när det behövs.
För att du ska lyckas i rollen ser vi att du:
• Är positiv, noggrann och stresstålig som person
• Är lyhörd och engagerad
• Har ett strukturerat arbetssätt
• Har lätt för att lära sig nya saker
• Är en social lagspelare som kan arbeta i grupp men även ensam
• Tycker det är roligt med tidvis intensiva perioder och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Välkommen in med din ansökan redan idag!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67790". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9529709