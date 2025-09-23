Truckförare sökes till Höglandet

Uniflex AB / Lagerjobb / Vetlanda
2025-09-23


Är du en erfaren truckförare med bakgrund inom lager eller industri? Nu söker vi en pålitlig och engagerad truckförare för ett heltidsuppdrag på visstid i Höglandet.

Dina arbetsuppgifter
Som truckförare kommer du att arbeta med:

Truckkörning

Lastning och lossning av gods

Interntransport av material

Andra förekommande arbetsuppgifter inom lager eller produktion

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

Har tidigare erfarenhet av lager- eller industrimiljö

Har truckvana och giltigt truckkort (meriterande om du har truckkort B6 (fyrvägstruck)

Är noggrann, ansvarstagande och trivs med ett högt arbetstempo

Kan arbeta både självständigt och i team

Om tjänsten
Omfattning: Heltid

Anställningsform: Visstidsanställning

Placering: Höglandet

Så ansöker du
Är du rätt person för jobbet? Skicka in din ansökan snarast - urval sker löpande.
Kontakt: clara.nilsson@uniflex.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341)

Arbetsplats
Uniflex Höglandet

Jobbnummer
9521456

