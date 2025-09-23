Truckförare sökes till Höglandet
2025-09-23
Truckförare sökes till Höglandet
Är du en erfaren truckförare med bakgrund inom lager eller industri? Nu söker vi en pålitlig och engagerad truckförare för ett heltidsuppdrag på visstid i Höglandet.Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Som truckförare kommer du att arbeta med:
Truckkörning
Lastning och lossning av gods
Interntransport av material
Andra förekommande arbetsuppgifter inom lager eller produktionKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av lager- eller industrimiljö
Har truckvana och giltigt truckkort (meriterande om du har truckkort B6 (fyrvägstruck)
Är noggrann, ansvarstagande och trivs med ett högt arbetstempo
Kan arbeta både självständigt och i teamOm tjänsten
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Visstidsanställning
Placering: HöglandetSå ansöker du
Är du rätt person för jobbet? Skicka in din ansökan snarast - urval sker löpande.
Kontakt: clara.nilsson@uniflex.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341) Arbetsplats
Uniflex Höglandet Jobbnummer
9521456