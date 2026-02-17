Truckförare sökes på heltid!
2026-02-17
Är du en driven och noggrann person som trivs med fysiskt arbete? Har du erfarenhet av truck-körning och söker en heltidstjänst? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Vi söker truckförare för deltidsarbete hos ett växande företag. I rollen kommer du att arbeta med att plocka och packa varor, säkerställa att rätt produkter levereras till rätt plats, samt bidra till ett smidigt flöde i lagret. Samtliga arbetsuppgifter utförs med truck. Kvalifikationer
Truckkort
Du är noggrann, ansvarstagande och har en positiv inställning.
Behärskar svenska och engelska
Är tillgänglig för deltidsarbete och har god fysisk arbetskapacitet.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av truck-körning
Vi erbjuder:
En heltidstjänst i en trygg arbetsmiljö.
Möjlighet att utvecklas inom lager- och logistikområdet. Så ansöker du
