Truckförare sökes heltid

Uniflex AB / Lagerjobb / Söderköping
2026-07-06


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Om tjänsten Vi söker nu en erfaren truckförare för ett uppdrag inom industrin. Du kommer huvudsakligen att arbeta med motviktstruck upp till 3,5 ton samt hantering av inkommande och utgående gods
Arbetet är i söderköping.
Vem är du?
Köra motviktstruck upp till 3,5 ton

Lasta, lossa och flytta gods

Registrera inkommande gods i affärs-/lagersystem

Säkerställa ordning och struktur på lagret

Samarbeta med produktion och logistik

Har god truckvana och erfarenhet av att köra motviktstruck

Är trygg och självständig i truckkörning

Har truckkort och relevant erfarenhet sedan tidigare

Kan läsa, skriva och tala svenska obehindrat

Har vana av att registrera gods i datasystem

Är noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten

Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8024173-2087787".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Södra Grytsgatan 4 (visa karta)
602 33  NORRKOPING

Jobbnummer
9994060

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