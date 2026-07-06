Truckförare sökes heltid
Uniflex AB / Lagerjobb / Söderköping Visa alla lagerjobb i Söderköping
2026-07-06
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Om tjänsten Vi söker nu en erfaren truckförare för ett uppdrag inom industrin. Du kommer huvudsakligen att arbeta med motviktstruck upp till 3,5 ton samt hantering av inkommande och utgående gods
Arbetet är i söderköping.
Vem är du?
Köra motviktstruck upp till 3,5 ton
Lasta, lossa och flytta gods
Registrera inkommande gods i affärs-/lagersystem
Säkerställa ordning och struktur på lagret
Samarbeta med produktion och logistik
Har god truckvana och erfarenhet av att köra motviktstruck
Är trygg och självständig i truckkörning
Har truckkort och relevant erfarenhet sedan tidigare
Kan läsa, skriva och tala svenska obehindrat
Har vana av att registrera gods i datasystem
Är noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8024173-2087787". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Södra Grytsgatan 4 (visa karta
)
602 33 NORRKOPING Jobbnummer
9994060