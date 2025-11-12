Truckförare sökes för kommande behov!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som Truckförare hos vår kund i Halmstad kommer att bestå av truckkörning av motviktstruck (B1). Du kommer att ansvara för lossning och lastning av ankommande och avgående gods samt förse produktionen med material. Du gör löpande rapporteringar när det gäller lagerhållning och godsmottagning. Du kommer även förflytta gods samt göra ompaketeringar av material till produktion och kunder.
Arbetet är förlagt till dagtid alternativt 2-skift.
Bakgrund och personliga egenskaper
Du som söker dig till oss har en utbildning inom lager och logistik, alternativt har du arbetslivserfarenhet som är relevant för arbetsuppgifterna. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som i skrift samt goda datakunskaper. Truckkort med A och B-behörighet samt erfarenhet av Motviktstruck (B1) är ett krav. Meriterande är om du har arbetat inom tillverkningsindustrin samt har erfarenhet av någon form av lagersystem sedan tidigare.
Du är serviceinriktad och som person motiveras du av att arbeta i ett högt arbetstempo. Vi söker en strukturerad och självgående person som tycker om ordning och reda. Du har en förmåga att själv planera samt ta ansvar för ditt arbete. Vidare är du en lagspelare som hjälper dina kollegor för att ni ska nå uppsatta mål.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
