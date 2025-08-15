Truckförare sökes
Insitepart AB / Lagerjobb / Eskilstuna Visa alla lagerjobb i Eskilstuna
2025-08-15
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Insitepart AB i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Enköping
, Heby
eller i hela Sverige
Dina Arbetsuppgifter och profil
Nu söker vi en truckförare till vår kund lager i Kjula! Arbetet är varierande och inkluderar bland annat orderplock, lastning, lossning och annan hantering av gods. Här får du vara en viktig del av flödet och bidra till att allt fungerar som det ska. Som truckförare på lagret kommer du att arbeta med truckkörning, hantera gods och säkerställa att alla uppgifter utförs effektivt och noggrant. Arbetet innebär ett fysiskt och varierat ansvar, där ingen dag är den andra lik. Tjänsten är på heltid med arbetstider förlagda både på dag- och kvällstid
Vi erbjuder digDu som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.
Villkor. Truckkort A+B och erfarenhet av att köra truck
God fysik
Kan arbeta både dagtid och kvällar beroende på behov hos kund
Insitepart tillämpar bakgrundskontroll hos de kandidater som blir aktuella för anställning.
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Insitepart AB
(org.nr 559024-5048), https://insitepart.se/ Arbetsplats
Insitepart Kontakt
Emily Westerberg emily.westerberg@insitepart.se Jobbnummer
9461101