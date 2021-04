Truckförare sökes - Heltid - Rosersberg - Simplex Bemanning AB - Lagerjobb i Stockholm

Simplex Bemanning AB / Lagerjobb / Stockholm2021-04-09Gillar du att leverera hög kvalité och att arbeta i ett högt tempo? Är du en fena på att köra truck? Då vill vi på Simplex gärna att du söker dig till oss!Vi söker efter dig som vill ta nästa steg inom logistik och arbeta som truckförare hos en av våra kunder i Rosersberg. Tjänsten startar omgående.Som lagermedarbetare arbetar du självständigt med att plocka och packa på lagret. Arbetet innebär att packa varor utifrån en plocklista samt att arbeta nära med ut- och inleverans. Varje lagermedarbetare arbetar utifrån sin egna plocklista, där plockningen sker utifrån en given tidsram. Det är ett varierande och spännande jobb där man har chansen att utvecklas utifrån sin vilja och kompetens.Har du erfarenhet utav bygghandel är det ett stort plus. Vår kund är ett av Sveriges största byggvaruhus.2021-04-09Ansvara för inleveranser av gods och materialScanna in produkter i affärssystemSamordna produkter utifrån en plocklistaLastning av kurirbilarOm dig:Arbetsuppgifterna i den här rollen passar dig som är stresstålig, punktlig och ansvarsfull. Du uppskattar ett högt tempo och har goda kunskaper inom logistik och lagerhantering, vilka du erhållit antingen från studier eller arbetslivet. Om du har erfarenhet av liknande arbete och har erfarenhet av orderhantering är det meriterande.Truckkort A+BPrestigelösMeriterande:KörkortErfarenhet utav byggvarorLagret är beläget i Rosersberg, StockholmArbetet är förlagt mån-fre 07-16.Simplex Bemanning grundades år 2015 och är verksam i branscher som lager, transport och service.Vi är ett ständigt utvecklande lag som strävar efter att ta nästa steg. Med ett stort fokus på att utbilda framtidens anställda jobbar vi väldigt mycket med ungdomar. Dessa får lära sig att ta del av det ansvar som tillkommer när du jobbar hos Simplex.Unga människor med drivkraften att lära sig saker och anta nya utmaningar ger oss ett försprång gentemot andra inom vår bransch. Vi vet att nyfikenhet och motivation är nycklarna för att utföra varje projekt med kvalitet. Vår personal ser varje dag som ett nytt tillfälle att samla på sig nya erfarenheter samtidigt som de applicerar sin breda kunskap för att utföra sina uppgifter på bästa sätt.Sista dag att ansöka är 2021-05-09Simplex Bemanning ABAuroragränd 112761 Skärholmen5683201