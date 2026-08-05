Truckförare Sökes! - Heltid - Rosersberg
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2026-08-05
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Truckförare till lager i Rosersberg – Heltid
Är du en driven truckförare som trivs i ett högt tempo och gillar att få saker att hända? Vi söker nu fler truckförare till ett lager i Rosersberg, ett av Stockholms största logistikområden med moderna lager och höga flöden.
Som truckförare blir du en viktig del av den dagliga verksamheten och arbetar med att säkerställa att varor hanteras effektivt, säkert och med hög kvalitet. Du kommer att arbeta i en miljö där samarbete, ansvar och tempo står i fokus.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Truckkörning i det dagliga lagerarbetet
In- och utleveranser
Påfyllning av lagerplatser
Orderplock och godshantering
Säkerställa ordning och struktur på lagret
Vi söker dig som:
Har truckkort A och/eller B
Har erfarenhet av truckkörning
Är ansvarstagande och noggrann
Trivs med fysiskt arbete
Har lätt för att samarbeta med andra
Är driven och gillar att arbeta i ett högt tempo
Meriterande:
Körkort och tillgång till bil
Vi erbjuder:
Heltidsarbete
En arbetsplats med högt tempo och bra sammanhållning
Möjlighet att utvecklas inom lager och logistik
Omgående start för rätt person
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Truckförare sökes till Rosersberg – bli en del av ett lager där tempot är högt och dagarna flyger förbi! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
195 72 ROSERSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
10022426