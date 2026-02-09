Truckförare sökes - erfarenhet krävs!
NearYou Sverige AB / Lagerjobb / Vetlanda Visa alla lagerjobb i Vetlanda
2026-02-09
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Vetlanda
, Sävsjö
, Eksjö
, Nässjö
, Hultsfred
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-09Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vi söker erfarna truckförare som behärskar både motviktstruck och klämtruck.
Trivs du att jobba i högt tempo och att ta ansvar för dina arbetsuppgifter??
Du har ett öga för ordning, en känsla för service och trivs i en miljö där samarbete och ansvar går hand i hand.
Som truckförare kommer du att arbeta med allt från lastning och lossning till att se över leveranser, vara i kontakt med leverantörer samt hålla koll på flödet i verksamheten.
Det är viktigt att du kan arbeta säkert och effektivt - även när tempot är högt och arbetsuppgifterna växlar.
Vi söker totalt två personer för denna tjänst, och start är omgående.
Du ska kunna jobba skift.Dina arbetsuppgifter
• Lastning och lossning av gods
• Transport och placering av pallar i lager
• Administrativa uppgifter kopplade till logistikKvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten bör du ha:
Flera års erfarenhet av truckkörning, särskilt med motviktstruck och klämtruck
Truckkort A + B
B-körkort och tillgång till bil
God datorvana och förmåga att hantera administrativa uppgifter
Svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Engelska i tal och skrift
• Erfarenhet av Linde truck
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast.
Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9109". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Jönköping AB Jobbnummer
9732685