Truckförare Skjutstativ Rosersberg
21Activa Bemanning & Rekrytering AB / Lagerjobb / Sigtuna Visa alla lagerjobb i Sigtuna
2025-08-19
Vi söker ett antal Truckförare av Skjutstativtruck (B3) till en av våra kunder i Rosersberg för arbete dagtid ca 07.00-16.00 måndag-fredag, visst helgarbete kan också förekomma.
Vi söker dig som har truckkort och några års erfarenhet av att köra skjutstativtruck (B3) för tillsättning hos en av våra kunder i Rosersbergs industriområde. Kunden arbetar med varor inom detaljhandeln och du kommer tillsammans med kollegor att arbeta med bland annat påfyllning av lagervaror.
Du kommer att ingå i ett team med kollegor så det är viktigt att du kan arbeta i grupp men också att du är driven och självgående.
Lagret är modernt och inrymt i fräscha lokaler där stort arbete utförs för att hålla hög renlighet.
Viktiga egenskaper:
Punktlig, har respekt för arbetstider!
Noggrann
Engagerad i sina arbetsuppgifter, villig att lära sig
Bra fysik

Kvalifikationer
Erfarenhet av att köra skjutstativtruck (B3) samt giltigt truckkort.
Flytande svenska och gärna engelska i tal och skrift.
OBS! Kraven ovan är just krav så om du inte uppfyller alla dessa så är du inte aktuell för den här tjänsten!
För att vara aktuell för den här tjänsten ska du vara presentabel, visa att du har engagemang och intresse för dina arbetsuppgifter. Du representerar inte bara dig själv utan också oss på 21Activa och även kunden i och med att du plockar och packar deras varor.
Om du känner att du uppfyller kraven ovan så är du varmt välkommen med din ansökan. Tjänsterna ska tillsättas omgående.
I din ansökan så vill vi ha en kopia på ditt truckkort, arbetstillstånd/pass samt ett CV där det tydligt framgår var din erfarenhet inom truckkörning och orderplock kommer ifrån. Vi vill också ha en referens från den arbetsplatsen, namn och telefonnummer.
Sista ansökningsdag 27 augusti 2025, intervjuer kommer att hållas löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstidens slut.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
E-post: therese@21activa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Truckförare Rosersberg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 21Activa Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559313-8133) Kontakt
Therese Rappel therese@21activa.se 0700900838 Jobbnummer
9466237