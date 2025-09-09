Truckförare skjutstativ | DHL | Göteborg
Lernia Bemanning AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-09-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Gillar du att köra truck? Hos Lernia Bemanning och Rekrytering i Göteborg har du chansen att ansluta till oss och jobba på ett av världens ledande logistikföretag, DHL. Det är ett jobb där du och din truck blir oskiljaktiga! Vill du vara en del av ett fartfyllt team och jobba på en modern och trygg arbetsplats? - sök idag!
Om uppdraget
• Placeringsort: Göteborg, Torslanda
• Typ av anställning: Anställningen inleds med en visstidsanställning på 6 månader, följt av en möjlig övergång till en fast anställning
• Tillsättning: Omgående eller enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Tillgängliga skift: 2-skift, natt-skift
•
•
Om DHL
DHL är det globala logistikföretaget som inte bara transporterar paket, utan knyter samman människor och företag världen över. Med sin passion för innovation och enastående expertis levererar de inte bara varor, utan också möjligheter. Att vara en del av DHL innebär att vara en del av ett aktivt team som driver fram förändring och strävar mot en bättre framtid. Välkommen till DHL - där dina ambitioner kan ta form och bli verklighet.Publiceringsdatum2025-09-09Om tjänsten
Du kommer huvudsakligen att köra skjutstativtruck hos DHL och för det behöver du ha ett truckkort med behörighet A1-4 och B1-4.
Arbetsuppgifterna kan exempelvis vara:
• Använda skjutstativtrucken för att flytta, lyfta och placera material och produkter på angivna platser.
• Lasta och lossa lastpallar från hyllor eller lastbilar med hjälp av skjutstativtrucken.
•
•
Om dig
För att vara behörig att arbeta på DHL krävs:
• Truckkort med behörighet A1-4 och B1-4 (ladda upp digital kopia vid ansökan)
• Skjutstativerfarenhet
• Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Meriterande
• B-körkort
• Godkänt (eller lägst E) i följande ämnen:
• * Matematik a/1, Samhällskunskap a/1, Svenska a/1 eller svenska som andraspråk a/1 & Engelska a/5
För att göra ett bra arbete som truckförare är det en fördel att du:
• Är en lagspelare
• Gillar att arbeta i ett högt tempo
• Värdesätter noggrant och kontrollerat arbete med säkerheten i åtanke
För såväl oss på Lernia som DHL är det viktigt med jämställdhet och mångfald och därför ser vi gärna sökanden av olika kön och bakgrund!
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Såhär beskriver våra nuvarande konsulter jobbet på DHL:
• Bra kollegor och sammanhållning
• Man är aktiv
• Gemenskap
• Bra lagledare
• Bra balans med fritiden
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan, svara på frågorna och bifoga ditt senaste CV, giltig legitimation och truckkort. Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Skulle du behöva komplettera din ansökan eller har övriga frågor om processen så ber vi dig maila till rekryteringsgruppen@lernia.se
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. På grund av hög mailvolym kan svarstiden ibland vara något längre än vanligt. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9500799