Truckförare på heltid - omgående start
2026-04-29
Är du en erfaren truckförare som söker nästa möjlighet? Just nu letar Uniflex efter dig som vill ta plats hos en av våra kunder i Värmlands Bro och bli en viktig del av teamet från dag ett.Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av truckkörning, godshantering, lastning och lossning samt övrigt lagerarbete. Du kommer även att ansvara för att förse produktionen med material, vilket innebär att du kör ut och säkerställer att medarbetarna i produktionen har rätt material på rätt plats i rätt tid. Hos vår kund blir du en viktig del av verksamheten där noggrannhet, ansvarstagande och effektivitet är centralt för att hålla ett bra flöde i produktionen.
Arbetet är förlagt dagtid, måndag till fredag. Tjänsten är på heltid med start omgående.
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarstagande, driven och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du har en god samarbetsförmåga men kan också arbeta självständigt när det krävs. Vidare är du flexibel och har ett strukturerat arbetssätt. Eftersom du har löpande kontakt med kollegor i produktionen är det viktigt att du är kommunikativ och tydlig i din dialog, så att arbetet flyter på smidigt och effektivt.
Krav för tjänsten:
• Truckkort A och B
• Tidigare erfarenhet av truckkörning (motviktstruck)
• B-körkort och tillgång till egen bil
Meriterande:
• Truckkort C
Varmt välkommen med din ansökan på www.uniflex.se
.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om verksamheten
Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.
Vi ber dig att utelämna information om följande i dina ansökningshandlingar; etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering.
Uniflex finns i Sverige, Norge, och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och Sveriges byggindustrier och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra ledstjärnor affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Stapelgatan 2 (visa karta
)
652 16 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lisamari Sallas lisamari.sallas@uniflex.se Jobbnummer
9882858