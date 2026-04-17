Truckförare och Montör
2026-04-17
Är du praktiskt lagd och trivs med arbetsuppgifter inom antingen truck eller montering?
Truckförare & Montör - Trygg, Praktisk och Ansvarstagande
Plats: VaraOmfattning: VisstidsanställningStart: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid/ 2-skift
Arbetsuppgifter
På logistik som truckförare kommer du att:
Planera, genomföra och kommunicera kring säkra och effektiva lyft- och transportuppgifter
Se vad som behöver göras och agera proaktivt tillsammans med teamet
Vara serviceinriktad, strukturerad och ansvarstagande
Inom montering kommer du att:
Stå på din egen station och arbeta självständigt och samarbeta i teamet
Ha en bra fysik och trivas med praktiska uppgifter
Använda din händighet och problemlösningsförmåga i arbetet
Om dig
Vi tror att du är trygg i dig själv, tar ansvar och vågar fråga om något är oklart samtidigt som du är ödmjuk, läraktig och trivs att samarbeta.
Du är:
Flexibel och tillgänglig för alla skift
Serviceinriktad med social kompetens
Strukturerad och självgående
Erfarenhet från industri eller byggbranschen eller exempelvis fritidsintresse som att meka med bilar ses som extra meriterande.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare Kiku) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten, därefter kontaktar vi dig via mail eller telefon för återkoppling. Vi arbetar med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.I processen kommer sedan urval genom intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.För frågor är du välkommen att ta kontakt med Caroline Mako på 0720-757272 alternativ caroline.mako@onepartnergroup.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Skaraborg AB
(org.nr 556861-5545), https://www.onepartnergroup.se/
534 31 VARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Rekryteringskonsult
Caroline Mako caroline.mako@onepartnergroup.se +46720757272
9861652