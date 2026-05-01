Truckförare med lageransvar Botkyrka Heltid
2026-05-01
Är du en driven och strukturerad person inom logistik som trivs lika bra bakom ratten som bakom datorn? Vill du ta fullt ägandeskap över en process och verkligen göra skillnad? Då kan det här vara rollen för dig!
Om rollen
Vår kund är ett av Sveriges ledande företag inom distribution av tekniska lösningar och installationsprodukter med verksamhet i hela landet. Till deras terminal i Botkyrka söker de nu en lageransvarig - en nyckelroll som kombinerar operativt arbete med administrativt ansvar för gods som ska vidare ut till byggprojekt i Stockholmsområdet.
Det här är en roll för dig som gillar att ta ansvar, sätta rutiner och följa dem - och som vill utvecklas i ett företag med starka resurser och tydliga processer.
Ta emot och lasta gods som ska vidare till byggprojekt i Stockholmsområdet
Fullt ansvar för godset inom projektlogistik
Boka transporter med transportörer och kunder
Hantera och registrera gods i system
Ägandeskap över terminalens processer och flöden
Löpande kunddialoger och säkerställa smidig kommunikationAnställningsvillkor
Anställningsform: Bemanning via Simplex
Placering: Botkyrka, Stockholm
Arbetstider: Heltid, måndag-fredag, 08:00-17:00
Lön: 30 600 kr/mån (180 kr/h) - med möjlighet till höjning till 34 000 kr/mån (200 kr/h) efter 6 månader
Start: Omgående
Vi söker dig som
Har bakgrund inom logistik och vill ta nästa steg i karriären
Är en duktig truckförare med giltigt truckkort
Gillar att ta ansvar och äga sina processer
Är bra på att sätta rutiner och följa dem
Har ett öga för planering och struktur
Trivs med kunddialoger och kommunicerar professionellt
Tidigare roller som passar profilen
Arbetsledare eller teamleader inom lager och logistik
Truckförare med erfarenhet av mer ansvar
Operativ logistiker eller terminalarbetare
Vi erbjuder
En nyckelroll med fullt ägandeskap och stort eget ansvar
En varierad vardag som kombinerar praktiskt arbete med systemadministration
Tydlig löneutveckling efter 6 månader för den som levererar
En stabil arbetsgivare med stark närvaro i branschenFöretaget
Vår kund är ett av Sveriges ledande företag inom distribution av tekniska lösningar och installationsprodukter. De servar byggprojekt, installatörer och yrkeskunder med ett brett sortiment och höga krav på leveransprecision och service - med verksamhet i hela landet.
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett bemanningsföretag med tydligt fokus på lager, logistik och industri. Vi arbetar nära både kunder och konsulter för att skapa långsiktiga lösningar. För oss är det viktigt att du trivs, utvecklas och känner att du gör ett bra jobb varje dag.
Skicka in din ansökan redan idag - vi hör av oss snabbt!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
https://simplexbemanning.se/
145 63 NORSBORG
