Truckförare med lageransvar - Upplands Väsby
2026-02-24
Vi på Simplex Bemanning söker nu en erfaren och ansvarstagande truckförare till ett större lager i Upplands Väsby. Rollen passar dig som är trygg i lagerarbete, gillar ordning och reda och vill ta ett lite större ansvar i det dagliga arbetet - utan att det blir kontorsjobb.
Det här är en operativ roll där du jobbar praktiskt på lagret, men samtidigt har koll på helheten.
Om jobbet
Du arbetar som truckförare på ett lager och har, utöver det vanliga lagerarbetet, ett övergripande ansvar för att flödet fungerar som det ska.
Truckkörning (lastning, lossning och intern förflyttning av gods)
Inventering och uppföljning av lagersaldon
Kontroll av inkommande och utgående leveranser
Säkerställa att rätt material finns på rätt plats
Hålla ordning och struktur på lagerytor
Samverka med kollegor för att flödet flyter på effektivt
Du är med andra ord den som ser till att lagret fungerar i praktiken - inte bara på pappret.
Arbetstider
Måndag-fredag
Kl. 08:00-17:00
Vi söker dig som
Har giltigt truckkort
Har erfarenhet av lagerarbete
Är van att arbeta i lagersystem och förstår hur lagerlogistik fungerar
Kör truck säkert, effektivt och med precision
Är noggrann, analytisk och tar ansvar
Ser problem tidigt och löser dem innan de växer
Har arbetat som teamleader eller arbetsledare inom lager
Du behöver inte vara "chef", men du ska vara trygg nog att ta ansvar och se till att saker blir rätt.
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett bemanningsföretag med tydligt fokus på lager, logistik och industri. Vi jobbar nära både kund och medarbetare och lägger stor vikt vid långsiktighet, tydlig kommunikation och rätt matchning. För oss är det viktigt att du trivs, utvecklas och vet vad som förväntas av dig. Så ansöker du
