Truckförare med erfarenhet av motviktstruck
2025-09-23
Söker du ett jobb inom lager och logistik? Gillar du att leverera hög kvalité och är strukturerad?
Då ska du läsa vidare,
Vi söker dig som har erfarenhet av att köra motviktstruck i utomhusmiljö & skjutstativ inomhus. Du kommer att även arbeta nära med ut- och inleveranser och då lasta/lossa lastbilar.Det förekommer även truckkörning inne i fabriken på mindre ytor vilket innebär att du behöver vara uppmärksam och noggrann i din körning.
Vi söker dig som är stresstålig, punktlig och ansvarsfull. Du uppskattar ett högt tempo och har goda kunskaper inom logistik och lagerhantering, antingen från studier eller från arbetserfarenhet. Om du har erfarenhet av liknande arbete är det meriterande.
Krav:- Körkort B- Behärska svenska språket i tal & skrift.
• Truckkort, A2, A4, B1 och B2
• Erfarenhet av motviktstruck utomhus
Om dig:
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och tror att man kommer långt med rätt inställning! Gärna att du är driven och tar mycket initiativ själv.
Tjänsten är en heltidstjänst på dagtid och till en början som konsult med stora möjligheter till övertag direkt av kund.Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Som anställd omfattas du även av ett kollektivavtal.
Ser fram emot din ansökan!
Felix@mijob.se
Felix Wall felix@mijob.se
