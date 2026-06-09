Truckförare | Lernia | Jönköping
Lernia Bemanning AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-06-09
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Just nu söker vi truckförare till uppdrag hos våra kunder i Jönköping. Här får du chansen att arbeta med spännande uppdrag inom industrisektorn. Fördjupa dina kunskaper och väx i din yrkesroll tillsammans med oss!Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Som truckförare blir du en viktig del i logistikkedjan hos vår kund. Rollen kan bland annat innebära att säkert och effektivt hantera gods med truck, lastning och lossning av lastbilar, samt intern transport mellan lagerytor. Du kan komma att arbeta med plock- och orderhantering, att säkra gods för transport samt att utföra löpande kontroller av godsens skick. Arbetet ställer krav på noggrannhet, god planering och att du följer arbetsplatsens säkerhetsrutiner samt interna kvalitetssystem.
Arbetet är förlagt på heltid och arbetstiderna är dagtid.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som är ansvarsfull, lyhörd och noggrann i ditt arbete. Du har god förståelse för vikten av säkerhet vid truckkörning och kan arbeta både självständigt och i team. Du trivs i en rörlig och praktisk arbetsmiljö.
Krav för tjänsten är truckkort samt körkort B.
Meriterande
Det är meriterande om du har kunskap om gods- och emballagehantering samt erfarenhet av lastning/lossning av lastbil och säkring av gods. Vi värdesätter även en positiv attityd, flexibilitet och ett lösningsorienterat tänkesätt.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt stora nätverk erbjuder vi varierande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare som ger möjlighet att utveckla din kompetens och karriär.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Vid frågor, kontakta gärna anna.grunditz@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster kan bakgrundskontroll ingå som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7878839". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Vallgatan 8 (visa karta
)
553 16 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9955286