Truckförare/ Lagerpersonal sökes för framtida uppdrag! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Lagerjobb i Göteborg

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Göteborg2020-03-17Är du noggrann och har erfarenhet av plock och pack? Har du truckkort A + B och vill jobba heltid? Då kan vi ha jobbet för dig!Vi söker dig som vill arbeta inom lager och köra truck inför kommande behov.Arbetet innefattar varierade arbetsuppgifter inom lager såsom truckkörning, orderplock, pack, inleverans, utleverans, sortering etc.Skiftgång: tvåskift eller dagtid, tidsbegränsad anställning i 6 månader vilken kan övergå till tillsvidareanställning eller direktanställning hos kund.Du kommer under uppdragets gång vara anställd av StudentConsulting och arbeta som konsult ute hos kund.2020-03-17För att vara aktuell för tjänsten har/är du:Truckkort A + BErfarenhet av plock och pack samt truckkörning sedan tidigareErfarenhet av skjutstativstruck, motviktstruck och höglyftande plocktruck är det meriterandeDu är en noggrann och ansvarstagande person som trivs med att arbeta i ett högt tempo. Vidare är du arbetsam, stresstålig och trivs med att lära dig nya arbetsuppgifter.Är du rätt person för tjänsten? Skicka in din ansökan redan idag!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-03-30Studentconsulting Sweden AB (Publ)5153083