Truckförare Kvälls- och nattpass (Torsvik)
Olsson Solutions i Jönköping AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2025-08-08
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Olsson Solutions i Jönköping AB i Jönköping
Vi söker nu drivna och noggranna truckförare till Torsvik. Arbetet sker på kvällar och nätter, måndag till fredag, och innebär främst körning av motviktstruck.
Vi söker både heltidsanställda och extraanställda som kan hoppa in vid behov.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Köra motviktstruck för lastning, lossning och förflyttning av gods
Säkerställa att rutiner efterföljs och jobba enligt de anvisningar som är bestämda
Bidra till ett gott arbetsklimat
Vi söker dig som:
Har truckkort A och B (B1 för motviktstruck är ett krav)
Har erfarenhet av truckkörning, gärna motvikt
Är noggrann, ansvarsfull och trivs med att arbeta kväll/natt
Är flexibel och kan arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder:
Kvälls- och nattarbete måndag-fredag
Möjlighet till både heltid och extraarbete
Trevliga kollegor och god stämning
Lön enligt kollektivavtal
Plats: Torsvik
Arbetstid: Kväll/natt (mån-fre)
Anställningsform: Heltid och extra vid behov
Så ansöker du:
Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev till Olssonsolutionsjobb@gmail.com
och märk mailet med "Truckförare".
Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: olssonsolutionsjobb@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Truckförare". Arbetsgivare Olsson Solutions i Jönköping AB
(org.nr 559516-6413) Jobbnummer
9451294