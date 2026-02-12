Truckförare för vårsäsong!
Är du en effektiv och noggrann person med Truckkort A? Söker du ett fartfyllt heltidsjobb under våren? För vår kunds räkning i Skellefteå söker vi nu en lagspelare som vill bli en del av deras team under den intensiva däckbytarsäsongen!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en välkänd aktör inom motorbranschen i Norrland. Under vårens mest hektiska veckor behöver de förstärkning på sitt lager i Skellefteå för att hantera flödet av däck och hjul. Här blir du en viktig länk i kedjan för att se till att kundernas bilar blir redo för sommarvägarna i tid.
Detta är ett konsultuppdrag via Academic Work. Du kommer att vara anställd av oss och arbeta som konsult ute hos vår kund.
Du erbjuds en spännande och viktig roll under vårsäsongen i en dynamisk miljö med goda kollegor. Arbetstiderna är förlagt 07-16 måndag-fredag.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Som truckförare kommer ditt främsta fokus vara logistikflödet på lagret. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Transport av däck och hjulset med hjälp av låglyftande plocktruck (T1).
• In- och utcheckning av däck i lagersystemet.
• Sortering och organisering av däckförvaring (däckhotell).
• Allmänna lageruppgifter för att stötta mekanikerna.
VI SÖKER DIG SOM
• Har ett giltigt truckkort A (T1)
• Besitter en god körvana och säkerhetstänk
• Är ansvarstagande och noggrann
• Är tillgänglig för arbete på heltid under hela perioden (ca 5 veckor med start i början av april).
• Talar och förstår svenska obehindrat för att kunna följa säkerhetsinstruktioner.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av liknande arbete
• Förmåga att arbeta i högt tempo
• God fysik
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
