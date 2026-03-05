Truckförare för utlastning - Bålsta - Heltid
2026-03-05
Om jobbet
Vi söker dig som vill arbeta som truckförare för utlastning hos vår kund i Bålsta. Rollen innebär främst ansvar för utlastning av gods, lastning av lastbilar och hantering av pallgods i ett högt tempo där noggrannhet och säkerhet är centralt. Du blir en viktig del av ett motiverat team och arbetar i en dynamisk lager- och logistikmiljö.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Ansvara för utlastning och lastning av fordon enligt instruktioner
Köra truckar (höglyftande plocktruck, motvikt och/eller skjutstativ beroende på behov)
Scanna och registrera gods i system
Säkerställa att lastning sker korrekt och säkert enligt rutiner
Samarbeta med kollegor för att optimera flöden och leveransprecision
Utföra enklare kontroller och rapportera avvikelser
Vi tror att du är
Du trivs med ett fysiskt arbete i högt tempo, är ansvarsfull och noggrann. Du arbetar strukturerat, följer säkerhetsrutiner och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Punktlighet och vilja att samarbeta är viktiga egenskaper.Kravprofil för detta jobb
Giltigt truckkort (A/B eller motsvarande beroende på trucktyp)
Dokumenterad erfarenhet av truckkörning i lager/utlastning
God förmåga att läsa och förstå instruktioner samt scanna artiklar
Flexibilitet vad gäller arbetstider vid behov
Meriterande
Erfarenhet av arbete med skjutstativstruck eller motviktstruck
B-körkort
Tidigare erfarenhet av utlastning/terminalarbete
Grundläggande IT-kunskaper och vana vid affärssystem
Information
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag 7:00-16:00
Placering: Bålsta
Start: OmgåendeOm företaget
Det är vi som är Simplex. Vi är ett personligt bemanningsföretag som matchar drivna människor med bra arbetsplatser. Vi tror på enkelhet, snabb återkoppling och nära dialog - från första kontakt till uppföljning på plats. Vårt mål är att du ska trivas, utvecklas och få rätt förutsättningar att prestera.
Välkommen att söka! Vi tillsätter tjänsten löpande och ser fram emot din ansökan. Alla ansökningar behandlas med sekretess och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://simplexbemanning.se
746 33 BÅLSTA Arbetsplats
Bålsta Jobbnummer
9780141