Truckförare för nattskift sökes till Finspång!

Jobandtalent Sweden AB / Lagerjobb / Finspång
2026-03-04


Visa alla lagerjobb i Finspång, Norrköping, Linköping, Vingåker, Katrineholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Finspång, Norrköping, Linköping, Katrineholm, Söderköping eller i hela Sverige

ATT JOBBA PÅ JOB&TALENT
På Job&Talent tillhör du ett av Sveriges största, och ett av världens snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretag. Våra kunder hör till några av landets mest välkända varumärken och vi erbjuder goda möjligheter att växa och utvecklas, såväl genom att rekryteras för vidare karriär hos någon av våra kunder som internt inom Job&Talent. Självklart är vi kollektivavtalsanslutna.
Truckförare - Motvikt & 4-vägs truck Finspång | Nattskift
Vi söker nu en erfaren truckförare för nattarbete i Finspång. Har du vana av att köra motviktstruck och 4-vägs truck samt trivs med att arbeta noggrant och säkert? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.

Publiceringsdatum
2026-03-04

Om tjänsten
Som truckförare arbetar du med hantering av aluminiumprofiler. Arbetet ställer höga krav på precision och säkerhet då godset ofta är skrymmande och transportsträckorna kan vara långa inom anläggningen.
Du blir en viktig del av logistikflödet och ansvarar för att material hanteras korrekt, effektivt och enligt gällande säkerhetsrutiner.

Dina arbetsuppgifter
Körning av motviktstruck och 4-vägs truck

Lastning och lossning av aluminiumprofiler

Interntransport av långt och otympligt gods

Säkerställande av korrekt placering och lagring

Enklare dokumentation och rapportering

Vi söker dig som
Har giltigt truckkort (A+B)

Har körkort, det är ett krav för att köra truck på området

Har dokumenterad erfarenhet av motviktstruck och 4-vägs truck

Är van vid att hantera långt och tungt gods

Arbetar noggrant och har ett högt säkerhetstänk

Är ansvarstagande och trivs med självständigt arbete

Behärskar svenska i tal och skrift

Meriterande
Erfarenhet från industri- eller lagerverksamhet

Traverskort

Erfarenhet av arbete på nattskift

Vi erbjuder
Stabil anställning på nattskift

Arbete i en säkerhetsfokuserad verksamhet

Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor

Möjlighet till långsiktigt uppdrag

Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig!

OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7329013-1873374".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobandtalent Sweden AB (org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Slottsvägen 1 (visa karta)
612 31  FINSPÅNG

Arbetsplats
Job&Talent

Jobbnummer
9776632

Prenumerera på jobb från Jobandtalent Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jobandtalent Sweden AB: