Truckförare för nattskift sökes till Finspång!
ATT JOBBA PÅ JOB&TALENT
På Job&Talent tillhör du ett av Sveriges största, och ett av världens snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretag. Våra kunder hör till några av landets mest välkända varumärken och vi erbjuder goda möjligheter att växa och utvecklas, såväl genom att rekryteras för vidare karriär hos någon av våra kunder som internt inom Job&Talent. Självklart är vi kollektivavtalsanslutna.
Truckförare - Motvikt & 4-vägs truck Finspång | Nattskift
Vi söker nu en erfaren truckförare för nattarbete i Finspång. Har du vana av att köra motviktstruck och 4-vägs truck samt trivs med att arbeta noggrant och säkert? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Som truckförare arbetar du med hantering av aluminiumprofiler. Arbetet ställer höga krav på precision och säkerhet då godset ofta är skrymmande och transportsträckorna kan vara långa inom anläggningen.
Du blir en viktig del av logistikflödet och ansvarar för att material hanteras korrekt, effektivt och enligt gällande säkerhetsrutiner.Dina arbetsuppgifter
Körning av motviktstruck och 4-vägs truck
Lastning och lossning av aluminiumprofiler
Interntransport av långt och otympligt gods
Säkerställande av korrekt placering och lagring
Enklare dokumentation och rapportering
Vi söker dig som
Har giltigt truckkort (A+B)
Har körkort, det är ett krav för att köra truck på området
Har dokumenterad erfarenhet av motviktstruck och 4-vägs truck
Är van vid att hantera långt och tungt gods
Arbetar noggrant och har ett högt säkerhetstänk
Är ansvarstagande och trivs med självständigt arbete
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från industri- eller lagerverksamhet
Traverskort
Erfarenhet av arbete på nattskift
Vi erbjuder
Stabil anställning på nattskift
Arbete i en säkerhetsfokuserad verksamhet
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Möjlighet till långsiktigt uppdrag
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig!
OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat. Så ansöker du
