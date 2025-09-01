Truckförare för heltidsuppdrag sökes omgående
Vi söker nu efter dig som kan starta omgående för heltidsuppdrag mot Systembolagets varudepå i Pilängen. Vi går nu mot en högsäsong och behöver bli fler i vår konsultpool, så tveka inte med att söka redan idag om nedan stämmer in hos dig.
Systembolagets varudepåer lagerför hela Systembolagets sortiment och levererar varor till butiker, ombud och privatpersoner i stora delar av landet. Ledorden på varudepån är kundnöjdhet och kvalitet, vilket genomsyrar hela verksamheten.
Arbetsuppgifterna är främst orderplock till butik eller kund via ombud eller hemleverans. Andra uppgifter som förekommer är exempelvis kontroll av utgående kundorder, packning, paketsortering, påfyllning av varor samt andra lagerrelaterade sysslor. Arbetet är på många sätt självständigt men trots det är samarbete med kollegorna en viktig del. På varudepån förväntas alla medarbetare aktivt bidra till att hålla hög kvalitet i arbetet, med goda resultat och att skapa en god stämning på arbetsplatsen. Detta är ett bemanningsuppdrag där du är anställd av oss på StudentConsulting och jobbar som uthyrd konsult hos Systembolagets varudepå.
Arbetstiderna för detta jobb är under dagtid 07:00-16:00, Introduktioner för tjänsten sker löpande.
DETTA SÖKER VI
• Truckkort med behörighet A1.
• God datavana
• Behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
• Du är minst 20 år gammal (krävs enligt svensk lagstiftning för att arbeta inom Systembolaget)
Vi ser det meriterande om du har erfarenhet från liknande arbete, där kvalité och resultat har stort fokus.
Vi ser att du som person är en god lagspelare, stresstålig och noggrann i det arbete du utför.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
