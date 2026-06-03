Truckförare | DHL | Göteborg
Lernia Bemanning AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-06-03
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Vill du arbeta med logistik i ett tryggt och modernt team? Hos Lernia Bemanning och Rekrytering i Göteborg får du chansen att bli en del av DHL – ett globalt företag där struktur möter gemenskap. Vi söker dig som vill arbeta med truckkörning i en miljö som präglas av samarbete och respekt.Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
I den här rollen blir du en viktig del av DHL:s team och arbetar med truckkörning i en trygg och modern miljö. Du kommer främst att köra skjutstativtruck, vilket kräver truckkort med behörighet A1–4 och B1–4.
Exempel på arbetsuppgifter:
Köra skjutstativtruck för att flytta, lyfta och placera material och produkter på angivna platser.
Lasta och lossa lastpallar från hyllor eller lastbilar på ett säkert och strukturerat sätt.
Vi erbjuder en arbetsplats där noggrannhet och säkerhet är lika viktigt som samarbete och gemenskap
Om dig
Formell kompetens
Truckkort med behörighet A1-4 och B1-4 (ladda upp digital kopia vid ansökan)
Skjutstativerfarenhet
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Meriterande
B-körkort
Godkänt (eller lägst E) i följande ämnen: Matematik a/1, Samhällskunskap a/1, Svenska a/1 eller svenska som andraspråk a/1 & Engelska a/5Övrig information
Placeringsort: Göteborg, Torslanda
Tillträde: omgående eller enligt överenskommelse
Anställningsform: heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning
Tillgängliga skift:natt-skift
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan, svara på frågorna och bifoga ditt senaste CV, giltig legitimation och truckkort. Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Skulle du behöva komplettera din ansökan eller har övriga frågor om processen så ber vi dig maila till Rekryteringsgruppen@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7019487". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Maskingatan 5 (visa karta
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417 64 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9944714