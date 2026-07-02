Truckförare Avfallshantering/Lokalvårdare
ISS Facility Services AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-07-02
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ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet – socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör – och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda – och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS Facility Services har ett spännande samarbete med en kund inom fordonsindustrin som är verksam på ett flertal platser i Sverige. Till vårt drift- och underhållsuppdrag i Tuve, söker vi nu en servicemedarbetare för en kombinerad roll som Truckförare avfallshantering/Lokalvårdare. Vill du vara med och skapa förutsättningar för en trivsam och tillmötesgående miljö samt leverera service i världsklass? Sök då denna tjänst hos oss!
Om rollen I den här rollen får man en viktig och värdefull uppgift att ansvara för helhetsupplevelsen i kundens lokaler. Ditt uppdrag blir att, tillsammans med ditt team, skapa en miljö som förmedlar en säker, attraktiv, modern och hållbar arbetsplats att vistas på för anställda och besökare. Du kommer att arbeta i olika miljöer och därmed lägger vi stor vikt vid ditt personliga och prestigelösa engagemang samt din förmåga att lösa uppkomna situationer. I rollen som Lokalvårdare jobbar du med process- och produktionsstäd i industrilokaler samt städning av pausrum och hygienutrymmen. I rollen som Truckförare samlar du upp avfall som du sedan för till respektive plats för sortering. Utöver detta så innebär rollen en variation av serviceuppgifter - alltifrån hantering av möbler, kontorsmaterial, post och paket till konferensservice - såsom påfyllning av vatten- och kaffemaskiner samt skötsel av växter. Uppdraget bedrivs inom ramen för en integrerad servicelösning där du, utöver dina ordinarie ansvarsområde, förväntas vara behjälplig med andra områden inom verksamhetsservice samt även jobba andra skift vid behov.
Det är en tillsvidareanställning som inleds med en 6-månaders provanställning.Arbetstiderna är måndag-fredag 15:45-00:45.Tjänsten ska tillsättas 1/9.
Vem söker vi? Vi söker dig som har erfarenhet av lokalvård i industrimiljö. Det är meriterande med lokalvårdsutbildning. Du behärskar svenska språket och du måste ha B-kort samt Truckkort. Du är positiv och lösningsfokuserad samt tar stort ansvar för ditt arbete och har en god överblick över ditt område. Du kommer gärna med förslag till förbättringar som underlättar arbetet och höjer nivån på vår service ett snäpp. Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS Facility Services vilja att leverera service i världsklass. Det innebär att du har en hög servicenivå och har lätt för att skapa goda relationer med såväl kund som kollegor.
Vi erbjuder Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du kommer få stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS Facility Services storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter och vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places".
ISS Facility Services värderingar är kvalitet, ansvar, ärlighet och entreprenörskap. Dessa värderingar är fundamentala i hur vi arbetar. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Din ansökan Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och ser fram emot din ansökan! OBS! På grund av GDPR, så hanterar vi inte ansökningar inkomna via mail.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280)
417 29 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ISS Facility Services AB Kontakt
Rekryterare
Pernilla Dahlbäck pernilla.dahlback@se.issworld.com Jobbnummer
9989406