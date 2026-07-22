Truckförare
Adecco Sweden Aktiebolag / Lagerjobb / Västerås Visa alla lagerjobb i Västerås
2026-07-22
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Som truckförare hos vår kund inom tillverkningsindustrin ansvarar du för truckkörning med lastning och lossning av lastbilar samt interntransport. Du stödjer också teamet med montering och materialleveranser till andra avdelningar.
Om dig
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och trivs i en dynamisk arbetsmiljö där samarbete och laganda står i fokus. Du är engagerad, har en positiv inställning och tar ansvar för att arbetsuppgifter utförs på ett säkert och kvalitativt sätt. För tjänsten krävs giltigt truckkort (A1-A4 samt B1-B4). Har du även D1-behörighet är det meriterande.Dina arbetsuppgifter
Truckkörning
Lastning och lossning
Interntransport
Krav för tjänsten
Erfarenhet av truckkörning
Truckkort A1–A4 samt B1–B4 (truckkortet får ej vara äldre än 5 år)
B-körkort och tillgång till bil
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Tjänsten är ett konsultuppdrag med start enligt kundens behov och pågår i 3-6 månader, med god möjlighet till förlängning. Du kommer arbeta i en framstående produktionsmiljö där ordning, renlighet och samarbete står i fokus.
Som ambulerande konsult hos oss på Adecco innebär det att du är anställd av oss och arbetar ute hos våra kunder, vilket kan innebära en variation i arbetsplats och arbetstider inom ett överenskommet område. Hos vår kund blir du väl omhändertagen och du kommer ha en dedikerad konsultchef på Adecco som stöttar dig längst vägen
Observera att drogtest och hälsokontroll förekommer vid anställning.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare via ACCSVERIGE@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
OBS - Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Badhusgatan 8 (visa karta
)
722 15 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Sofia Fahlén Sofia.Fahlen@adecco.se Jobbnummer
10009523