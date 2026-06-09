Truckförare
Jobbet.se Sverige AB / Lagerjobb / Östhammar Visa alla lagerjobb i Östhammar
2026-06-09
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Vi söker en engagerad och erfaren truckförare som trivs i en roll där du får ta ansvar och bidra till en väl fungerande logistik. Har du vana av att köra motviktstruck och hantera tungt gods med förlängda gafflar? Då erbjuder vi en spännande tjänst hos oss. På Jaco i Hargshamn får du chansen att utvecklas i din roll som truckförare tillsammans med ett team som präglas av gemenskap, laganda och hög kompetens. Hos oss blir du en viktig del av verksamheten och bidrar till effektiva och säkra transporter inom fabriken.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Som truckförare hos oss arbetar du i en varierad roll med ansvar för interna transporter och logistikflöden inom vår verksamhet. Du är en viktig del i att säkerställa effektiva och säkra leveranser, både internt och externt, samtidigt som du bidrar till en välordnad arbetsmiljö.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Interna transporter inom och mellan våra produktions- och lagerlokaler
Lossning av ankommande gods samt lastning av avgående leveranser
Hantering och förflyttning av större teknikbyggnader
Lyft av teknikhus som i vissa fall kan uppgå till 40 ton
Emballering och medverkan vid lastsäkring
Avfallshantering och sortering
Underhåll av våra gårdsytor, exempelvis sandning, plogning och övrigt löpande arbete
Som truckförare ansvarar du även för att vårda och underhålla företagets truckar och fordon, vilket är en naturlig del av det dagliga arbetet.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som truckförare och trivs i en roll med variation och ansvar. Du har vana av att köra motviktstruck och hantera tungt gods, gärna med förlängda gafflar och känner dig bekväm i en roll med roterande arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du är noggrann, ansvarstagande och strukturerad, med service- och kvalitetsfokus samt eget driv.
Vi erbjuder
En spännande och utvecklande roll i en framtidsfokuserad organisation
Ett tryggt och stabilt företag med fokus på säkerhet och kvalitet
Friskvårdsbidrag på 4 000 kr/år
Kollektivavtalade försäkringar med goda villkor för tjänstepension och extra skydd vid sjukdom
Arbete i en platt organisation med snabba beslutsvägar
Jaco erbjuder en arbetsplats i ett natursköna Hargshamn, ca 100 m från havet i ett företag som anser att hög trivsel för personalen är grunden för personlig prestation
Frågor och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande visstidsanställning. Arbetstiden är dagtid.
Placeringsort: Hargshamn
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi arbetar med ett löpande urval. För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta chef för logistik:
Sandra Karlsson
0173-88 713sandra.karlsson@jaco.se
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av truckkörning och giltiga truckbehörigheter enligt nedan är ett krav. Har du erfarenhet av och behörighet för flera av dessa trucktyper ser vi det som meriterande:
A2–4 Truckkort
B1 Motviktstruck
B3 Skjutstativtruck
C2 Hjullastare
D2 Terminaldragtruck
B-körkort är ett krav då det även kan förekomma transporter med någon av våra personbilar/lätta lastbilar.
Om arbetsgivaren - Jaco Fabriks AB
Sedan 1945 har Jaco utvecklat och tillverkat elektrotekniska produkter för elnätsägare och industri. Idag fokuserar vi på kundanpassade teknikhus och modulbyggnader för elteknik, automation och kontrollsystem. Våra drygt 70 engagerade medarbetare säkerställer hög kvalitet och tillsammans med noga utvalda underleverantörer erbjuder vi komplett montage och installation. Beläget i Hargshamn med närhet till Uppsala, samarbetar vi med världsledande företag för att utveckla framtidens paketerade modullösningar och produkter för elektrifiering genom hållbar och förnybar elproduktion, distribution och transmission. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jaco Fabriks AB Jobbnummer
9955945