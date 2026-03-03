Truckförare
Vi söker en erfaren truckförare till sågverk i VimmerbyPubliceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Du kör större motviktstruck och hanterar virkespaket.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du har truckkort B1 och bra erfarenhet av större truckar, meriterande om du även har behörighet för lastmaskin.
Det är viktigt att du är ansvarstagande, noggrann och engagerad eftersom du till stor del sköter dig själv.
Du är också van vid högt tempo utan avkall på säkerheten.
Du har körkort B och tillgång till bil.
All kommunikation sker via hörlurar, därför är det viktigt att du talar och förstår svenska utan problem.
Information och kontakt
Arbetstiden är dagtid, må-to 06:30-16:00 fr 06:30-13:00. Tillträde snarast, sista ansökningsdag är 15/3 men vi gör löpande urval så sök gärna omgående.
Har du frågor om tjänsten ring gärna Frida Svensson 0383-410042.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
