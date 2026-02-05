Truckförare
Nu söker vi lagerpersonal till våra kund där de huvudsakliga arbetsuppgifterna är att köra truck och plocka material och produkter som ska förberedas inför leverans ut till kund. Arbetsuppgifterna inkluderar lastning och lossning av varor, förflyttning av gods med hjälp av motviktstruck (B4). Tunga lyft förekommer och det är ytterst viktigt att upprätthålla en säker och organiserad arbetsmiljöBakgrund
För att vara framgångsrik i den här rollen bör du ha tidigare erfarenhet av att arbeta i lager där du har kört motviktstruck eller dylikt. Du som söker har hög arbetsmoral och ämnar till att utvecklas i ditt arbete. Vidare är du punktlig och noggrann för att säkerställa hög kvalitet i de arbetsuppgifter du utför.Kvalifikationer
Körkort B Truckkort A+B Flytande i svenska (både tal & skrift)
