Truckförare

Hirely AB / Lagerjobb / Göteborg
2025-09-02


Är du en erfaren truckförare som trivs i en stabil och trevlig arbetsmiljö? Vi söker nu dig som vill arbeta heltid inom logistik i Göteborg!

2025-09-02

Om tjänsten
I rollen som truckförare kommer du främst att arbeta med skjutstativtruck och motviktstruck. Arbetet sker i en positiv och samarbetsvillig miljö där du blir en viktig del av teamet.

Arbetstider

Vi erbjuder tre olika skift:

Dag

Kväll

Natt

Vi erbjuder

Konkurrenskraftig lön

Trevlig arbetsmiljö och bra kollegor

Heltidsanställning och trygg arbetsplats

Möjlighet till utveckling inom logistik

Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:

Truckkort med behörighet för skjutstativtruck och motviktstruck

B-körkort

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Tidigare erfarenhet av att köra skjutstativtruck

Meriterande

Erfarenhet från lager- eller logistikarbete

Noggrannhet, ansvarskänsla och samarbetsförmåga

Placering

Göteborg

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!

Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://jobbify.se

Arbetsplats
Inspection & Damage Containment Europe Sweden AB

Jobbnummer
9488681

