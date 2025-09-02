Truckförare
Hirely AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-09-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Göteborg
, Mölndal
, Härryda
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Är du en erfaren truckförare som trivs i en stabil och trevlig arbetsmiljö? Vi söker nu dig som vill arbeta heltid inom logistik i Göteborg!Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
I rollen som truckförare kommer du främst att arbeta med skjutstativtruck och motviktstruck. Arbetet sker i en positiv och samarbetsvillig miljö där du blir en viktig del av teamet.
Arbetstider
Vi erbjuder tre olika skift:
Dag
Kväll
Natt
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Trevlig arbetsmiljö och bra kollegor
Heltidsanställning och trygg arbetsplats
Möjlighet till utveckling inom logistikKvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Truckkort med behörighet för skjutstativtruck och motviktstruck
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av att köra skjutstativtruck
Meriterande
Erfarenhet från lager- eller logistikarbete
Noggrannhet, ansvarskänsla och samarbetsförmåga
Placering
GöteborgSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se Arbetsplats
Inspection & Damage Containment Europe Sweden AB Jobbnummer
9488681