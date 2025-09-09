Truckförare - Södertälje - Dag samt kväll
2025-09-09
Är du erfaren truckförare som trivs med varierande arbetstider och högt tempo? Letar du efter nytt jobb inom lager och logistik i Södertälje på dag- och kvällstid? Då har Simplex tjänsten för dig - start omgående!
Om jobbet - Truckförare till lager i Södertälje dag och kväll
I rollen som truckförare kommer du arbeta med materialhantering, in- och utleveranser samt truckkörning inom ett modernt lager i Södertälje. Vi söker dig som vill bidra till en smidig och säker arbetsmiljö och uppskattar möjligheten att arbeta både dag- och kvällspass, måndag till fredag enligt schema.
Arbetsuppgifter - Truckkörning och logistik i Södertälje
Köra truck (A1-B4) för att hantera godsmottagning och utleverans
Plocka och packa varor enligt plocklistor
Lasta och lossa gods och material på lager och lastzoner
Registrera material och artiklar i affärssystem
Tät samverkan med kollegor för att säkerställa ett effektivt logistiskt flöde
Kvalifikationer - Din bakgrund som truckförare
Truckkort A1-4, B1-4
Erfarenhet av lagerarbete eller logistik är ett krav
Kommunikativ på svenska, i både tal och skrift
Strukturerad, punktlig och ansvarsfull
Både självgående och samarbetsvillig
Meriterande för tjänsten
Körkort B
Vana att arbeta i affärssystem och hantera orderflöden
Arbetstider och omfattning
Skiftarbete - dag- och kvällspass måndag till fredag
Rullande schema mellan kl 06:00-23:00
Heltid
Placeringsort: Södertälje
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Det här erbjuder vi dig på Simplex
Stabilt heltidsuppdrag inom lager och logistik
Stöttande team med engagerade kollegor och dedikerad konsultchef
Kollektivavtal och trygga arbetsvillkor
Möjlighet till förlängning och intern karriärutveckling
Så ansöker du till truckförartjänsten i Södertälje
Skicka in ditt CV och ett kort personligt brev där du berättar om din bakgrund samt när du kan börja. Urval sker löpande, så vänta inte - vi ser fram emot din ansökan!
Om Simplex - Jobb inom truck, lager och logistik
Simplex är ett framtidsinriktat bemanningsföretag med fokus på att skapa utveckling för både företag och konsulter. Vi jobbar med tjänster över hela landet och erbjuder dig möjligheten att ta nästa steg inom logistik och transport. Hos oss tas din kompetens till vara. Välkommen till ett modernt team med siktet inställt på din utveckling!
