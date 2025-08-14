Truckförare - Rosersberg - Kväll
2025-08-14
Vill du arbeta som truckförare på kvällstid i Rosersberg och vara med och bidra till framtidens logistik? Hos Simplex får du en varierad roll med möjlighet till utveckling, både för dig som individ och för vårt team!
Truckförare - Rosersberg - Kväll: Om rollen
Som truckförare på kvällstid ansvarar du för att godset hanteras effektivt och säkert genom hela logistikkedjan. Du arbetar tillsammans med kollegor i ett engagerat team där ditt engagemang och ansvarskänsla är avgörande för att upprätthålla ett kvalitativt och smidigt varuflöde på lagret. Du är företagets ansikte utåt mot både kunder och samarbetspartners.
Exempel på arbetsuppgifter - Truckförare kväll Rosersberg
Köra truck och utföra transporter på lagret under kvällstid
Ansvara för lastning och lossning av inkommande samt utgående gods
Plockning och packning av varor enligt specifikationer och plocklistor
Registrering av leveranser i system och noggrann hantering av information
Säkerställa ordning och reda i lagermiljön
Samarbeta och kommunicera med kollegor och ledning
Krav och kvalifikationer för Truckförare kväll i Rosersberg
Truckkort A+B är ett krav
B-körkort är meriterande men inget krav
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av lagerarbete eller truckkörning är ett plus
God fysisk arbetsförmåga och trivs i högt tempo
Du är punktlig, noggrann och ansvarstagande
Du är serviceinriktad och lösningsorienterad med positiv attityd
Personliga egenskaper - Vem trivs i rollen som Truckförare kväll?
För att lyckas och trivas hos oss ser vi att du är flexibel och engagerad. Du tycker om att samarbeta och har lätt för att anpassa dig när tempot är högt. För dig är kvalitet och säkerhet alltid i fokus, och du bidrar med ett gott humör och en stark laganda på arbetsplatsen.
Om anställningen som Truckförare kväll Rosersberg
Omfattning: Heltid, 40h/vecka
Arbetstider: Kväll, måndag-fredag kl. 11:00-20:00
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Placering: Rosersberg
Lön: Enligt överenskommelse
Därför ska du välja Simplex och jobbet som truckförare kväll i Rosersberg
Som en del av Simplex-teamet får du arbeta på en arbetsplats där utveckling står i centrum. Vi erbjuder utbildning, interna möjligheter och stöd för dig som vill ta nästa steg i din karriär inom logistik. Tillsammans arbetar vi för att driva logistiken framåt och skapa de bästa förutsättningarna för våra medarbetare.
Ansökan till truckförare - kväll Rosersberg
Känner du igen dig i beskrivningen och vill ta chansen att jobba som truckförare på kvällstid? Sök redan idag - urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt.
Välkommen till Simplex - din framtid inom logistik börjar här! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
195 72 ROSERSBERG Arbetsplats
Rosersberg Jobbnummer
9458372