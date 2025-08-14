Truckförare - Rosersberg - Heltid
2025-08-14
Vill du vara en del av framtidens logistik och arbeta som truckförare på heltid i Rosersberg? Då är det dig vi söker till Simplex - företaget där utveckling för både företag och individer står i fokus!
Om tjänsten som Truckförare i Rosersberg
Som truckförare är du en viktig kugge i logistikkedjan och säkerställer att gods och material hanteras effektivt på lagret. Ditt jobb kommer att bestå av att köra truck, ansvara för in- och utleveranser samt se till att varuflödet löper smidigt genom hela logistikkedjan. Du har daglig kontakt med både kollegor och kunder, och ses som företagets ansikte utåt. Detta är en roll för dig som trivs med ansvar, gillar högt tempo och alltid levererar högsta kvalitet.
Arbetsuppgifter för Truckförare (lager/logistik) - Heltid
Köra truck och hantera interna transporter på lagret
Ta emot och registrera inleveranser av gods
Plocka och packa varor enligt plocklistor
Lastning och lossning av godstransporter
Säkerställa ordning och reda på lagret
Samarbeta med kollegor inom lager och logistik
Kvalifikationer - Den vi söker som Truckförare
Truckkort A+B
B-körkort är önskvärt men inget krav
God svenska i tal och skrift
Erfarenhet av lagerarbete eller truckkörning är meriterande
God fysik och förmåga att hantera ett högt arbetstempo
Ansvarsfull, noggrann och punktlig
Serviceinriktad och lösningsorienterad
Personliga egenskaper - Lyckas som Truckförare i teamet
Vi söker dig som är flexibel, social och trivs i en varierande miljö. Du gillar nya utmaningar och vill alltid utvecklas. Som truckförare på Simplex ser vi att du levererar bästa möjliga service, är initiativtagande och en lagspelare med ett positivt arbetssätt.
Om anställningen
Omfattning: Heltid, 40h/vecka
Arbetstider: Mån-fre 06:00-15:00
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Placering: Rosersberg
Lön: Enligt överenskommelse
Varför välja Simplex?
Hos Simplex får du chansen att utvecklas och ta nästa steg i din karriär som truckförare. Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter, möjlighet till interna utbildningar och en arbetsplats där din potential tas tillvara. Som en del av vårt engagerade team får du möjlighet att påverka din egen utveckling och samtidigt bidra till att föra logistiken framåt i hela Sverige.
Ansökan - Truckförare Rosersberg Heltid
Är du redo för en ny utmaning som truckförare på heltid i Rosersberg? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas snabbt.
Välkommen till Simplex! Här börjar din nya karriär som truckförare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
